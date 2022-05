La Junta destaca las "oportunidades" del turismo sostenible en Granada y Andalucía para el futuro del sector

El secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, ha destacado este miércoles en Granada que el futuro estratégico de Andalucía en materia turística pasa por conseguir una "sostenibilidad integral, tanto medioambiental, como económica, social y territorial", que relance al sector, blinde el destino andaluz, y que genere "una serie de oportunidades clave para seguir siendo líderes en el mercado".

Así lo ha referido Muñoz durante su intervención en la jornada 'Perspectivas del Turismo en Granada', que se ha desarrollado en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital granadina, donde en compañía del delegado territorial de Turismo, Gustavo Rodríguez, ha indicado que Andalucía y Granada tienen que mantenerse como "unos de los destinos turísticos más importancia en España y del mundo".

Todo ello, ha recordado, a través de "un nuevo modelo de gestión del turismo" que prime "no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también la social y económica".

El secretario general también ha advertido de que el turismo "ha dejado de ser un sector asentado" para convertirse en "algo más dinámico, con toda la sociedad involucrada". Así, en cuanto a la sostenibilidad del turismo en el contexto económico, lo más relevante, ha indicado, es que hay que "diversificar" en diferentes segmentos, productos y servicios.

En el ámbito de la "sostenibilidad social", ha proseguido, lo importante es "distribuir al turista por el territorio", y "no colapsar" con una afluencia masiva de visitantes en determinadas zonas, pues "eso puede provocar rechazo al turismo entre la población local y, lógicamente, el resultado sería negativo para el sector y para la economía de esa misma zona".

Por último, y más allá del compromiso básico por la "sostenibilidad medioambiental", sin la cual ninguna oferta turística puede mantenerse, también es precisa la "sostenibilidad territorial", que requiere "la distribución del turista por todo el territorio", y no concentrarlo en pocos lugares o zonas. De esta forma, según ha concluido el secretario general para el Turismo, "si conseguimos tener todo eso", entonces Andalucía logrará, en el contexto turístico, "estar en el lugar que nos corresponde durante los próximos años".

Sobre las perspectivas para este verano, ha explicado que la consejería espera que sean "muy buenas" si todo sigue igual que hasta ahora, con datos muy cercanos al periodo previo a la pandemia, de modo que la comunidad llegue a superar los 29 millones de turistas a final de año, en la línea de lo expuesto recientemente por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

Calidad y Sostenibilidad

Por su parte, el delegado provincial de Turismo, Gustavo Rodríguez, ha apostado por enfocar el turismo hacia dos referencias "clave", la calidad y la sostenibilidad. "Si no hay calidad no hay progreso y si no hay sostenibilidad no hay turismo", ha sostenido, abogando por hacer prevalecer en el tiempo estas jornadas de reflexión para analizar "hacia dónde vamos y qué tipo de turismo queremos".

En este sentido, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha mostrado el deseo del Ayuntamiento de que se establezca "una mesa permanente con todo el sector", especialmente con los empresarios que "cada día levantan la persiana" del turismo en la ciudad y el resto de la provincia a fin de "propiciar la calidad y la excelencia" del sector, que a su juicio pasará por un "turismo digital y verde".

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, ha enmarcado estas jornadas en la necesidad de analizar hacia dónde va el turismo granadino tras dos años de pandemia en los que "el sector lo ha pasado muy mal". "Vamos a un turismo de calidad, de demanda y de excelencia" y con estas jornadas "queremos ponernos a examen y sacar conclusiones importantes" al respecto.