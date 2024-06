La Premio Nobel Anne L'Hullier inaugura el Congreso del EGAS organizado por la Universidad de Granada

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada acogerá la celebración del 55º congreso del European Group on Atomic Systems (EGAS) del 17 al 20 de junio; acto el cual inaugurará este año la reciente premio Nobel de Física 2023, Anne L’Huillier. A las 9:00 horas, hora de apertura del congreso, ofrecerá la conferencia Attosecond pulses of light for the study of electron dynamics (Pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones). Seguidamente, su compañero de materia, el profesor J. Ignacio Cirac, del Max Planck Institute of Quantum Optics y premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2006, cotninuará con la charla Quantum simulation in the NISQ era (Simulación cuántica en la era NISQ).

La 55ª edición del congreso EGAS ofrecerá nueve conferencias plenarias, 17 invitadas, y 30 contribuciones orales. Además de la figura de la Profesora Rosario González-Férez, actual presidenta del congreso, cabe destacar la presencia de conferenciantes plenarios como el profesor John M. Doyle, de la Universidad de Harvard y vicepresidente de la American Physical Society.

Más de 200 científicos internacionales acudirán a la cita en Granada para discutir los resultados más recientes en Física Atómica, Molecular y Óptica así como sus aplicaciones en óptica cuántica, información cuántica, metrología cuántica, espectroscopía de alta precisión y tecnologías cuánticas.

EGAS es una sección de la División de Física Atómica Molecular y Óptica de la Sociedad Europea de Física (EPS) que, entre sus muchas actividades, celebra desde 1969 este congreso anual, que se ha convertido en una de las conferencias europeas de mayor prestigio en Física Atómica, Molecular y Óptica.