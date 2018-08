Laura García-Lorca no podrá dirigir el Centro Lorca al carecer de titulación

Ya están publicadas las bases del concurso para optar a la dirección del Consorcio Centro Lorca, que fueron aprobadas el pasado 19 de julio por el Consejo Rector de las instituciones. Entre los requisitos figura la posesión de una titulación universitaria de grado superior o equivalente, por lo que Laura García-Lorca no podría aspirar a la gerencia del Centro de la Romanilla, extremo que por otra parte ya ha descartado la propia presidenta de la Fundación del poeta. La sobrina del poeta ya tuvo que abandonar su puesto como gerente del Patronato de la Huerta de San Vicente debido a esta incompatibilidad cuando se aprobó en 2005 la nueva Ley de Grandes Ciudades. Le sustituyó José Luis Carmona, como titulado superior con más de cinco años de ejercicio profesional.

Los aspirantes deberán tener nacionalidad española, de uno de los países miembros de la Unión Europea o poseer la residencia legal en España. "Podrán, no obstante, presentar la candidatura los extranjeros no incluidos en este párrafo que, en caso de ser seleccionados, deben obtener de forma obligatoria la residencia legal en este país", puntualizan en las bases del concurso público. Los candidatos no deben haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Otro de los puntos importantes, mencionado anteriormente, es la posesión de titulación universitaria de grado superior o equivalente, debiendo acreditar la homologación en caso de titulación obtenida en el extranjero. Además, se tendrán que acreditar conocimientos sólidos y experiencia de al menos cinco años en tareas de dirección, coordinación, administración y ejecución de proyectos culturales de relevancia, en los aspectos de planificación, organización, ejecución, gestión presupuestaria y de recursos humanos. En cuanto a idiomas, se pide castellano y un nivel alto de inglés -oral y escrito-.

La persona elegida deberá pasar después una periodo de prueba de nueve meses

Se valorará especialmente a la persona que demuestre amplia experiencia en gestión cultural, gestión de industrias o equipamientos culturales en el sector público; formación, experiencia o conocimientos en gestión pública en general; experiencia en diseño e impulso de programas educativos, culturales y divulgativos; los conocimientos, experiencia y aptitud para las relaciones institucionales; capacidad para la planificación estratégica y para la elaboración y control de presupuestos; experiencia en el liderazgo de organizaciones y proyectos, en la gestión de personas y equipos y en la negociación de conflictos; capacidad de negociación y de comunicación, especialmente con el público y en el ámbito educativo. Además de conocimientos de marketing y el dominio de otros idiomas. La persona seleccionada deberá pasar después un periodo de prueba de nueve meses.

Fuentes cercanas al Centro Lorca explican que buscan "alguien de edad media, creativo en el ámbito artístico-literario, con una dilatada experiencia en gestión cultural y prestigio en el mundo de la cultura". El actual ministro de Cultura y exsecretario de la Fundación Lorca, José Guirao, hubiera encajado en el perfil. En la sombra y con rigor, el almeriense negoció y facilitó la llegada del legado del poeta al Centro de la Romanilla. Girao además tiene una hoja de servicios en el mundo de la cultura que lo sitúa en el top nacional, con hitos como haber dirigido el Centro de Arte Reina Sofía.El director-gerente, que cobrará 50.000 euros brutos anuales, tendrá que elaborar la propuesta de estructura organizativa y de gestión del Centro y la de plantilla y relación de puestos de trabajo; organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios del Centro; ostentar la potestad disciplinaria sobre el personal del espacio en la Romanilla; confeccionar el proyecto y ejecutar el plan de actuación anual y las líneas generales de actividades adoptadas por el consejo rector, elaborando igualmente el proyecto de presupuesto anual; o promover la organización de actividades culturales, educativas y científicas.