Lorenzo del Río, abierto a sacar juzgados del eje Caleta-Plaza Nueva por falta de espacio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha dado hoy una vuelta de tuerca más al asunto de las infraestructuras judiciales en Granada. Si hasta ahora la apuesta cerrada era por mantener todos los edificios judiciales en el eje Caleta-Plaza Nueva, en contra del modelo de ciudad de la justicia que tienen otras capitales, la novedad es que la falta de espacio real que se sigue produciendo lleva a abrirse a sacar juzgados de ese eje o buscar edificios donde albergarlos fuera del trazado, donde ahora no se encuentran soluciones satisfactorias.

Según Del Río, "en las obras en el edificio de La Caleta tampoco vemos la luz". Se van a inaugurar lo que quedaba de reforma del edificio de la antigua Diputación, que son las tres plantas de arriba, donde solo se podrán acoger 5 o 6 juzgados de primera instancia, que son los que ahora están en el edificio de enfrente de la Real Chancillería en Plaza Nueva, por lo que plantea que pueda haber un "edificio nuevo donde puedan estar todas las jurisdicciones". Y es que ya se ha advertido de que el edificio de la Caleta va a quedar "colmatado" y habrá problemas en el futuro, "por lo que habrá que plantearse seriamente el futuro de las infraestructuras en la capital".

Del Río reconoce que "si se hubiera pensado hace diez años" se podría estar hablando de otro edificio como sede judicial pero la realidad es que en el de Caleta o sale la Fiscalía para dejar espacio a otros juzgados o se busca ampliación, algo difícil porque las negociaciones que se estaban realizando con la antigua sede de Telefónica o el edificio de la Delegación de Salud, no han salido, "no cuaja". También están los juzgados de menores en otra ubicación y la audiencia todavía no se puede unificar en el sitio previsto, por lo que "aunque estemos uno años aguantando, hay que pensar en el futuro y no se puede seguir creciendo donde está. El edificio de Caleta no admite más y nos impide incluso unificar Primera Instancia, por lo que para llevar de aquí nueve, habría que traer otros".

Buscar una solución "coherente y seria"

Del Río insiste en que "hay que tomar una decisión coherente y seria" y lamenta que se haya demorado todo desde las obras del Banco de España para la Fiscalía hasta la adaptación de la Caleta o que no se ejerciera el derecho de tanteo y retracto con el antiguo edificio de Telefónica anexo al de Caleta. "Si no es viable, hay que pensar en otras opciones".

Y ahí si hay posibilidad de encontrar un edificio en el eje actual se podría mantener pero si no "hay que plantearse" otros escenarios. "Si pedimos juzgados nuevos, ¿dónde los metemos, hacemos más alquileres? Si la audiencia se viene a Plaza Nueva, ¿dónde ponemos lo que no cabe aquí?", dice Del Río, que asegura que ya ha transmitido esta reflexión a los responsables porque "no podemos ir con los cojos cerrados. Aunque unos años sigamos así, tenemos que pensar en el futuro" ya que la solución se antoja compleja y de prolongada demora temporal.

El problema de dispersión judicial afecta a todas las provincias ya que salvo Almería, Córdoba y Málaga, cuyas capitales cuentan con modernos y unificados edificios judiciales, el resto de capitales o ciudades importantes de Andalucía el servicio se sigue prestando en edificios dispersos e inadecuados, con graves carencias.