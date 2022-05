Lorenzo del Río aboga por "potenciar mucho más la justicia digital" en Andalucía

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado esta mañana en las XIX Jornadas Jurídicas Por el diálogo, celebradas en Málaga, que la digitalización judicial en Andalucía "está todavía en un proceso muy lento", considerando que "ahora mismo necesitamos potenciar mucho más la justicia digital". "Es necesario disponer de mejores medios tecnológicos", ha manifestado.

En declaraciones a Europa Press, Del Río ha incidido en que "lo del papel cero no deja de ser una entelequia, es una eslogan muy bonito pero sobre todo en la jurisdicción penal, por ejemplo, no funciona". Ha recordado que el ministerio fiscal "no se ha unido aún a la justicia digital y no se le puede dar traslado informático; sino todo tiene que ser en papel".

"Ahora mismo necesitamos potenciar mucho más la justicia digital, es necesario disponer de mejores medios tecnológicos y al mismo tiempo lo que es el expediente digital cuesta mucho en ocasiones y las mismas vídeoconferencias están dando problemas", ha manifestado Del Río, quien ha señalado que "estamos en un proceso de avance, pero aún queda mucho".

Para el magistrado, la pandemia "ha significado que esto no se podía dejar de hacer, ha supuesto que de pronto la administración se ha dado cuenta de que hay que implantar estas nuevas tecnologías, pero es cierto que en el día a día se siguen dando problemas importantes y no se ha llegado al nivel".

La primera jornada de estos encuentros judiciales ha tenido por título 'Derecho y mundo digital'. Al respecto, Del Río ha señalado que se van a abordar cuestiones "muy importantes", en cuanto a "una revolución digital que se va a producir y que va a afectar al juez que va a tener herramientas de auxilio".

Ha indicado que estos instrumentos tecnológicos permitirían "gestionar mejor la oficina judicial y también servirán a la propia administración para ver elementos de eficacia y tiempos de respuesta". Ha apuntado que "hay decisiones fuera del derecho que se toman con Inteligencia Artificial, por ejemplo, subvenciones en muchos países".

El segundo día de las jornadas lleva por título 'Ciudadanía, extranjería y refugiados' y contará con el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Granada Luis Ángel Gollonet; y el inspector jefe de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional en Málaga Álvaro Belda. La mesa estará moderada por el vocal del CGPJ Juan Martínez.

Por último, el tema del viernes será la reforma de la Ley de Incapacidades, con el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Arroyo Fiestas como moderador y como ponentes el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Fernando Martín y el fiscal delegado en Andalucía de Protección de Consumidores y Discapacidades, Fernando Santos Urbaneja.