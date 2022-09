Macarena Olona denuncia amenazas y mensajes virales obscenos y machistas que atribuye a Vox

La exdiputada por Granada Macarena Olona, una vez que se ha confirmado su salida de Vox, es objeto de burlas obscenas y amenazas que se difunden y se hacen virales a través de las redes sociales. Ella misma lo ha denunciado, incluso judicialmente, y ha acusa a su antiguo partido de estar detrás de las cuentas de Twitter de los autores de esos mensajes.

Las diferencias de Olona con Vox están sacando a relucir unas conexiones que se sospechaban y que ella ahora confirma. Se trata de una serie de cuentas radicales, que difunden mensajes racistas (de ideología nazi y antisemita), y de las que ella asegura tener pruebas de que son financiados por Vox.

Hace unos días se hizo viral un audio de una de esas cuentas, @espanacamarada, en las que un hombre lanzaba un mensaje obsceno sobre Macarena Olona. Ella misma contestó al mensaje con varios tweet: "Lo peor no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido para hacer el trabajo sucio de los mayores".

Lo peor no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido (@espanacamarada) para hacer el trabajo sucio de los mayores. Los españoles a quienes tanto he defendido y seguiré defendiendo no van a tragar con esto. Qué poco les conocéis. https://t.co/FqhBnBBnA1