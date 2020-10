Manifestación contra la suspensión de las clases en la Universidad de Granada

Colectivos estudiantiles han convocado la primera protesta contra la decisión anunciada por la Junta de cerrar las facultades durante quince días. La medida ha provocado el rechazo de distintos sectores y la Delegación General de Estudiantes (DGE), Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento han convocado una concentración el viernes a las doce de la mañana frente a la Normal, sede de la Delegación de Gobierno de la Junta.

"La Junta ha alegado tomar esta decisión como parte de las medidas para contener el Covid-19, pero sin embargo no se ha aprobado ninguna restricción para con los establecimientos de ocio y restauración, donde, en muchas ocasiones, no se cumplen las medidas sanitarias apropiadas", indican los convocantes en una nota de prensa, en la que se señala que "más de la mitad de los estudiantes de la Universidad son de fuera de la provincia. Éstos, junto a muchos otros de la provincia de Granada que también alquilan pisos en la capital, se han visto obligados a hacer contratos con una duración de 10 meses bajo las medidas ambiguas que había establecido la Universidad en caso de que se cortasen las clases presenciales. Ahora los estudiantes denuncian que van a seguir teniendo que pagar unos alquileres que no van a utilizar".

No es la única reacción a la decisión de la Junta. El Área de Juventud de IU Granada ha calificado de “nefastas y tardías” las medidas anunciadas. Desde SAT-UGR "manifestamos nuestro total rechazo a la decisión adoptada por el gobierno andaluz frente al incremento de casos de Covid 19 en Granada, señalando injusta y exclusivamente a la Universidad de Granada como chivo expiatorio".

Por su parte, UGT denunció que las medidas "suponen entre otras consecuencias, dictar la actividad académica que se debe emplear en las aulas y los espacios universitarios. El gobierno andaluz ha realizado un ejercicio de abuso de poder sin precedentes en la Universidades andaluzas y españolas, de falta de respeto institucional y de injerencia en la autonomía universitaria". "Las medidas tomadas y su puesta en escena, aparecen más como una historia de venganza, de arreglo de cuentas pendientes y de un renovado ataque a la Universidad pública, que ya tiene su amargo precedente con el recorte de los 135 millones (22 millones en la UGR) en los presupuestos universitarios, que medidas reales de salud pública", indica el comunicado lanzado por el sindicato.

CCOO calificó de "bochornosa" la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar las aulas de la Universidad de Granada. "No se asumen responsabilidades políticas tras el descontrol en los espacios públicos de la ciudad y la falta de planificación, pese a la previsión de ocupación hotelera", señala el comunicado remitido por el sindicato.

El PSOE de Granada, por su parte, destacó el “esfuerzo” realizado por la Universidad de Granada (UGR) y todo su personal para garantizar al máximo la seguridad en sus instalaciones, en el marco del protocolo frente al Covid-19, y ha asegurado que el cierre de las aulas durante dos semanas anunciado por la Junta de Andalucía es una medida “injusto e ineficaz si no se complementa con otras”.