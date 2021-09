Manuel Olivares pide al gobierno de Granada que amplíe la red de sensores Airly

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares ha instado al gobierno de la ciudad a no abandonar la estrategia de digitalización de datos que arrancó con la colocación de sensores AIRLY, donde Granada fue pionera en España, la cual permite conocer a tiempo real los agentes atmosféricos contaminantes y adoptar medidas de contención al respecto.

En ese sentido, Olivares ha señalado que "es necesario trabajar con un diagnóstico acertado, si no queremos adoptar decisiones erróneas y deseo que el PSOE no tire por la borda un paso tan importante en material de calidad del aire, porque venga de una gestión que no le es propia".

Tal y como ha señalado el edil no adscrito, Granada fue la primera ciudad de España en colocar estos sensores que permiten conocer a tiempo real la situación de nuestra ciudad, en cuanto a contaminación se refiere, y la misma está abierta a toda la ciudadanía.

Olivares ha remarcado que "los datos que dan los medios de comunicación sobre la contaminación de Granada son en base a dos estaciones colocadas en la zona norte y en el entorno del Palacio de Congresos, zonas donde existe acumulación de partículas y se disparan las alarmas”.

Para el exciudadano, “es importante conocer datos del entorno para hacer una valoración acertada y no lanzar mensajes que dañan nuestra imagen como ciudad, de ahí, que estos sensores deben seguir aumentando su número por toda la ciudad para tener así una mayor base de datos”.

“Sin duda nos encontramos ante un cambio climático real, pero debemos ser prudentes y adoptar medidas efectivas en base a datos certeros" ha matizado Olivares.

Por último, el concejal Manuel Olivares ha querido agradecer la labor de Jerónimo Vida, profesor de la Universidad de Granada (UGR), y a Enrique Hernández su implicación para lograr colocar estos ocho sensores, de manera que, "sin ellos, no se podría haber llevado a cabo, pero nuestra previsión era seguir aumentando para lograr un big data que compartir con el resto de áreas y, especialmente, con la ciudadanía”. “Tenemos que aumentar la Innovación como estábamos haciendo y ser una ciudad abierta" ha finalizado.