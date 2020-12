Cercano, cauto y con la idea bien clara de que no es "un político de esos que están ahí toda la vida" y a los que se les olvida lo que hay más allá, pero con la convicción de trabajar para que Granada se abra a otros sectores más allá del turismo. Todo ello a través de un partido que "vuelva a ser lo que fue: un movimiento que nació del 15-M, con ilusión que puede traer cosas buenas a la provincia". Estos son los principales objetivos de Manuel Ríos (Armilla, 1981), el nuevo responsable de la coordinadora provincial de Podemos en Granada, que cuenta en su bagaje con experiencia –fue coordinador de la formación en las elecciones municipales de 2015, enlace de organización del partido en Andalucía durante el segundo mandato de Teresa Rodríguez y actualmente es asesor de Podemos en la Diputación– y que ha sido elegido por unanimidad.

–Primera vez que se constituye la coordinadora provincial de Podemos en Granada, ¿cómo ha sido el proceso?

–Todo empieza con la reelección de Pablo Iglesias en Vista Alegre III y una adaptación de los documentos. Después tuvimos el proceso andaluz, en el que salió elegida Martina Velarde. La novedad de todo es que Granada tiene por primera vez una dirección provincial como tal, constituida al efecto. Desde la treintena de círculos que tenemos en Granada, a través de sus militantes, desde hace unos seis meses han ido teniendo sus reuniones y han elegido a dos enlaces que entraban dentro de una red provincial. De los representantes de esos círculos se ha hecho la elección del responsable provincial y, de forma unánime, los compañeros han elegido que sea yo. A partir de ahí, ha salido también un consejo de coordinación formado por 14 compañeros y compañeras, que serán los que trabajaremos directamente.

–¿No llega un poco tarde? Porque la formación nació en 2014.

–El tema de las coordinadoras provinciales siempre había sido algo que la militancia, como es el caso de Granada, había tenido mucho en cuenta, por el hecho de que no viniese todo de fuera, pero ha sido todo una adaptación. Es un partido muy joven, con apenas siete años, y se ha ido aprendiendo a base de ensayo error. Al final, en esta tercera asamblea estatal, con los documentos que salieron ya sí estaba contemplado este órgano provincial porque los compañeros se dieron cuenta de que si no había costaba más trabajo desarrollar nuestra labor. Esto nos va a servir de base para seguir extendiéndonos en la provincia.

–¿Cuál sería la hoja de ruta a seguir a partir de ahora en Granada?

–Vamos a tener una reunión del consejo de coordinación el próximo día 30, en el que van a participar las personas elegidas junto conmigo. A partir de ahí se hará el reparto de las distintas áreas de trabajo para la provincia, que van a ser adaptadas a las necesidades que veamos más propicias para Granada. Empezaremos, sobre todo, con la extensión del partido para llegar a todos los municipios de la provincia, asentarnos con más fuerza donde ya estamos constituidos y reunirnos con asociaciones, colectivos y sindicatos para ver las necesidades que tiene nuestra provincia, sobre todo ahora con la situación tan delicada que estamos pasando. A partir de ahí, pico y pala y mucho trabajo, trabajo y trabajo para crecer, asentarnos en la provincia y formar a nuestros futuros alcaldes y alcaldesas de la provincia, porque estamos ya casi en precampaña municipal y las elecciones andaluzas tampoco creemos que tarden mucho en venir, así que estamos ya engrasando la maquinaria del partido.

–Habla de precampaña y es cierto que parece que hay ese ambiente, pero a todos los niveles, ¿por qué cree que puede ser?

–A nivel nacional estamos más tranquilos porque cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, eso le va a dar una continuidad al Gobierno de al menos dos años y entendemos que la legislatura se va a agotar. A nivel andaluz no sabemos por dónde va a saltar porque el tripartito que nos gobierna parece que está peleado, que Cs y PP no se llevan bien, Vox por ahí que va pidiendo para apoyar los presupuestos… Por ahí creemos que sí puede haber un adelanto electoral andaluz, si no para 2021, para principios de 2022 y ahí hay que estar más pendientes para trabajar desde la provincia.

–En Andalucía, Podemos ha estado en el punto de mira por la polémica con Teresa Rodríguez. ¿Cómo se gestiona esto y cómo afecta a Granada?

–Es algo que al final nos duele. Teresa Rodríguez era una compañera que estaba en Podemos, que fue candidata a la Junta de Andalucía y que gira, hace como que no está en Podemos, empieza a defender otras siglas, las de Anticapitalistas, y al final no nos quedó más remedio que pedir su expulsión del grupo porque consideramos, y así se ha demostrado con la resolución de la Mesa del Parlamento, que ha hecho un transfuguismo de libro. Esta utilizando los recursos y medios del partido para montar otro partido que quiere ser rival del partido con el que se había presentado. Es verdad que nos crea una merma a nivel andaluz, pero somos un partido joven y fuerte, tenemos una militancia con ganas y vamos a resolverlo cuanto antes para que así, si hay adelanto electoral, podamos cuanto antes darle la vuelta a esta Andalucía tan maltratada ahora por la derecha. Está claro que esto siempre hace algo de daño porque no es normal que alguien se cambie de chaqueta. Entendemos que puede haber mucha gente defraudada por lo que ha hecho Teresa Rodríguez, pero nuestra obligación es seguir trabajando y que se vea que tenemos ideas buenas para la ciudadanía y que vamos a sacar a Andalucía del pozo en el que está. Estamos seguros que con el equipo que hemos montado en Granada vamos a conseguirlo.

–¿Qué papel va a jugar Granada?

–A nivel político, es cierto que hay mucha gente que se siente tras los sevillanos, pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos tres compañeros de Granada en la ejecutiva andaluza y eso nos da un peso importante en Podemos Andalucía. A partir de ahí, es que Granada tiene mucho recorrido y riqueza, no es solo turismo. Hay que hacer un cambio de modelo productivo en Granada, empezar a trabajar y hacerla más verde y ecológica porque no todo el mundo puede vivir del turismo. Hay que abrirse a otros sectores, a la industria y es algo en lo que vamos a trabajar, para que la gente conozca Granada por sus cualidades y no solo por la Alhambra y el turismo.