La Marea Amarilla, expectante ante la visita del ministro para hablar del AVE

Si todo sale según lo esperado, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitará durante este mes la capital para hablar del AVE y de la reconexión ferroviaria por Moreda. El portavoz de la Marea Amarilla, José Fernández Ocaña, se mostró ayer expectante ante una reunión para la que todavía no hay fechas pero que parece "inminente". Eso sí, pidió que no se utilice Moreda para dilatar la llegada de la alta velocidad. "Estamos esperando a ver qué noticias trae. Somos un poco escépticos con la apertura por Moreda y, según nos diga, seguiremos con nuestras peticiones históricas. En el mismo día, la plataforma lanzó un comunicado a través de Facebook: "Llevamos 41 meses aislados por ferrocarril para construir una Alta Velocidad que no lo es (...), tamaño engaño se merece una respuesta, José Luis Ábalos queremos la reconexión ya, pasos inmediatos y visibles para el soterramiento, la variante sur de Loja y respuestas sobre la vuelta del tren a Baza".