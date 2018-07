Mari Carmen Pérez se siente "honrada" por tener el apoyo de la militancia

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Granada, Mari Carmen Pérez, emitió ayer sus reacciones tras conocerse que no repetirá en las listas al Parlamento de Andalucía. Pérez manifestó sentirse "honrada" de haber ganado tres veces las primarias en la provincia y contar con el respaldo de Granada donde seguirá al frente del proyecto de IU. "Sigo siendo la coordinadora provincial de este gran proyecto de izquierdas en el que tengo detrás a todo un equipo".

"No tengo ninguna preocupación por estar en un cargo institucional", indicó Pérez, que se mostró "satisfecha" del trabajo realizado en el Parlamento. "No me siento dañada", apuntó la coordinadora granadina de IU, para la que su objetivo es "seguir trabajando para ilusionar a los que se abstienen y transformar la realidad desde dónde me toque estar".