Marín avala a Luis Salvador como alcalde de Granada cuatro años: "Es el pacto que se va a cumplir"

El dirigente de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha avalado a Luis Salvador como alcalde de Granada que pretende mantenerse en el cargo hasta el final del mandato, a pesar de lo revelado ayer por su propio portavoz municipal. Marín ha insistido en que el acuerdo que se alcanzó con el PP "cuatro años" y "es lo que se va a cumplir" y "si no -ha agregado- que alguien me presente algún documento que diga lo contrario".

Marín se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Sevilla después de que el portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, apuntara el martes a que Salvador, también coordinador provincial de la formación naranja, aceptó la propuesta de alternancia en la Alcaldía a mitad de mandato que le propuso el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, el conocido como 2+2.

"Que yo sepa no hay ningún acuerdo que no sea que Luis Salvador sea alcalde cuatro años, ninguno, y si no que alguien me presente algún documento que diga lo contrario", ha recalcado Marín, incidiendo en que "sobre opiniones no puedo opinar".

Así, ha insistido en que Ciudadanos tiene un acuerdo con el PP donde Luis Salvador es alcalde cuatro años y "eso es lo que se va a cumplir", y el PP en Andalucía "lo tiene súper claro", ha garantizado. "Si hay alguien que discrepe de eso, evidentemente lo que tiene que hacer es demostrarlo", ha sentenciado el coordinador de Cs en Andalucía.