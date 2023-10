Una familia viaja a Marruecos con la cooperación de los granadinos para ayudar a los más necesitados tras el terremoto

Hace unas semanas Marruecos fue el centro de miradas de toda España y Granada no fue menos. La solidaridad invadió las redes sociales, las donaciones se multiplicaron y hasta hubo gente, más allá de los profesionales, que se desplazaron hasta las zonas afectadas como ayuda humanitaria. Este es el caso de la familia de Yasmina Navarro, una mujer granadina, que viajó a Marrakech unos días después de la tragedia que acabó con más de un millar de muertos por un terremoto de intensidad 6,8.

Esta familia granadina hizo un llamamiento y pidió colaboración ciudadana, a través de las redes sociales, para "ayudar lo máximo posible". La joven utilizó su cuenta de Instagram para proporcionar su teléfono y así recibir bizums que fueron destinados a alimentos, medicamentos y ropa.

"Mi viaje fue súper emotivo y bonito. Al principio estábamos con la incertidumbre y la inquietud de saber si íbamos a poder acceder a las aldeas porque, previamente, nos dijeron que no podríamos ya que todas las carreteras hacia las montañas estaban cerradas, pero gracias a un aldeano conocido de nuestra amiga Karima y nuestro amigo Hicham (dueños del hotel Casa Taos en Marrakech) pudimos llegar a Tahannaout", cuenta Yasmina a este periódico.

Además, esta joven de 26 años cuenta que "una de estas aldeas quedó totalmente en ruinas. Hicham nos enseñó su casa totalmente destruida, nos contó que fueron momentos caóticos de mucho miedo, donde muchos de sus vecinos decidieron quedarse dentro de sus casas y murieron entre escombros".

"El olor a podrido y la multitud de moscas que había hacían del lugar un sitio inhabitable, los animales muertos debajo de los escombros también hacían que el olor fuese demasiado fuerte", cuenta Yasmina.

Con todo el dinero recaudado, "que ha sido muchísimo, mucho más del que me esperaba, fuimos hasta en cinco ocasiones al supermercado más cercano para comprar, entre otras cosas, ropa de abrigo, mantas, agua y alimentos para todas las aldeas".

"Los vecinos estaban alojados en carpas. Durante nuestra estancia allí no han parado los temblores, incluso llegamos a vivir uno de 4,8 en la escala de Richter, nos despertamos temblando. Realmente, no imagino el miedo que debieron pasar con el de intensidad 7. Todas las construcciones son inestables porque el material que usan allí para la construcción de sus casas es adobe (mezcla de barro y paja) sin cimientos. Cuando queríamos marcharnos ya y dejar la aldea, tras dejarles los suministros, se pusieron delante del coche y, pese a negarnos en varias ocasiones, no pudimos rechazarles el cous-cous que nos ofrecían y un té. Los que menos tienen a fin de cuentas son los que más te dan y es algo que nos marcó mucho y, aunque con gusto nos sentamos a comer, no podíamos dejar de pensar en que de ese plato iban a comer ellos después y que no podíamos aceptar quitarles comida en esas condiciones", relata Yasmina emocionada.

Además, "los niños decían que eran sus últimas mudas de ropa. Hemos comprado muchos juguetes, mucha comida y, sobre todo, ropa de abrigo porque, como bien nos dijeron allí, hay muchos alimentos que se quedan en las carreteras y que ni siquiera llegan a las aldeas. Vienen camiones y camiones de todas partes ofreciendo comida pero pocos con tiendas de campaña y sacos de dormir".

Por último, Yasmina explica que ha sido una experiencia muy emotiva, que repetiría mil veces más porque "nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo y así es".

"Ayudar es ganar y gracias al apoyo de Granada y alrededores he podido ayudar a los que más lo necesitan y eso nos hace muy felices. Alex y yo, junto con mis padres, estamos orgullosos de la gente que nos rodea y la bondad que hay entre ellos porque sin toda esa gente que nos ha ayudado no hubiésemos podido hacer nada. Estoy muy agradecida", sentencia esta joven granadina.