Más de 150 profesionales sanitarios participan en Granada en unas jornadas de atención a pacientes con insuficiencia cardíaca

Más de 150 profesionales de atención primaria y hospitalaria han participado este lunes en Granada en las 'II Jornadas de atención multidisciplinar del paciente con Insuficiencia Cardíaca', organizadas por el servicio de Cardiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, con el objetivo de actualizar conocimientos y optimizar los circuitos de la atención que se presta a estos pacientes en el área de atención del hospital.

Las jornadas se pudieron seguir tanto de forma presencial en el salón de actos del hospital como a través de la retransmisión online y tuvieron un carácter eminentemente práctico, analizando situaciones reales de pacientes. Las sesiones se orientaron en casos clínicos de pacientes con insuficiencia cardíaca en cinco diferentes escenarios: debut en atención primaria, descompensación en urgencias, shock cardiogénico, congestión refractaria y el paciente anciano más complejo.

En su desarrollo se contó con la intervención de especialistas en Cardiología, Medicina Interna, Atención Primaria, Urgencias, Cuidados Intensivos Cardiológicos, Nefrología y Cuidados Paliativos, así como enfermeras específicas de diferentes áreas. Se trataba de fomentar una mejor coordinación entre todos los profesionales sanitarios implicados directamente en la atención a pacientes con insuficiencia cardíaca.

La celebración de estas jornadas se enmarca dentro de la semana de la concienciación sobre la insuficiencia cardíaca, promovida por la Heart Failure Association de la Sociedad Europea de Cardiología. La participación fue abierta, gratuita y está acreditada por la agencia de calidad sanitaria de Andalucía.

Con su organización, desde el Hospital Clínico San Cecilio se pretende reforzar el programa de coordinación en la atención a la insuficiencia cardíaca entre el hospital y su área de referencia. Así, desde la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, destacan que el objetivo principal de este foro es "conseguir que todos los sanitarios que atienden a estos pacientes, se sientan parte integrante del programa multidisciplinar de insuficiencia cardíaca del Hospital San Cecilio con absoluta accesibilidad y centrados en el paciente".

Insuficiencia Cardíaca

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy frecuente, grave y de manejo complejo, con una prevalencia estimada del 4% y una mortalidad de hasta el 50% en cinco años. La hospitalización por insuficiencia cardíaca supone un gran problema tanto en costes sanitarios como en riesgo para el paciente, con una mortalidad del 10% y de reingreso del 25% en los primeros 30 días tras el alta. En el área de atención del Clínico San Cecilio se estima que alrededor de 12.000 personas padecen insuficiencia cardíaca y anualmente se atiende a unos 1.500 pacientes.

Es una patología que tiene un importante efecto en el empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes y está asociada a múltiples comorbilidades, por lo que es fundamental la colaboración de profesionales de diferentes ámbitos y especialidades en el proceso de atención.

Prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca a través del estricto control de los factores de riesgo, una adecuada planificación de las transiciones entre profesionales bien formados, un programa de visitas estructurado con detección precoz de la descompensación, optimización del tratamiento y un programa de educación sanitaria para empoderar al paciente son cruciales para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Cuando se produce una insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea correctamente, haciendo que no llegue suficiente riego sanguíneo al organismo y que se acumulen los líquidos que el corazón no bombea adecuadamente. Para su tratamiento se requiere un abordaje multidisciplinar que contempla un amplio abanico de profesionales y en los que los programas de insuficiencia cardíaca son importantes, contribuyendo a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.