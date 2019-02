Maternidad suma perros de terapia a sus filas

Alejandro tiene diez años. Ahora mismo se encuentra en fase de rehabilitación en el hospital Materno Infantil del Virgen de las Nieves y es uno de los pacientes que ha estrenado el nuevo servicio del hospital. Desde hace un par de semanas el centro se ha convertido en pionero andaluz con la incorporación de un equipo de terapeutas caninos: Garbanzo, Padi y Pecas.

Alejandro comparte con los perros momentos en los que sin que darse cuenta, de eso se trata, está trabajando el movimiento y la motricidad. “Me ayuda a poder moverme”, cuenta el niño que confiesa que la primera vez que vino Pecas le gustó mucho “porque hace muchas cosas”. Se refiere a los trucos que hace el perro con los que el pequeño paciente no solo trabaja su musculatura sino también su estado de ánimo. Estar en un hospital no es agradable nunca y tener la compañía de perros ayuda a despertar la alegría y salir de la monotonía. “Cuando vienen me pongo muy feliz porque me gustan mucho los perros”, zanja Alejandro.

Hasta el momento ya han pasado por las zarpas de estos tres perros nueve niños de pediatría oncológica y quirúrgica. El proyecto nació de la colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el hospital. Hoy durante la presentación oficial del programa, el presidente de la AECC, José García Montero, explicó que ya conocían la labor de la empresa de adiestramiento canino Hachiko que ya habían trabajado con centros de mayores y discapacitados. El siguiente paso fue ofrecerle al Virgen de las Nieves el proyecto, que acogieron en seguida y para el que dieron “todas las facilidades”.

Nicolás Montes es el fundador y director de Hachiko, además de terapeuta y comenta que están trabajando a nivel de fisioterapia con los niños, donde poco a poco ya están viendo beneficios, aunque subraya que el hecho de que el perro entre en la habitación ya es beneficioso, “sin tener que hacer nada más”.

Los perros son todos recogidos de la calle, por lo que a la vez desde Hachiko eliminan ese estigma de que solo determinadas razas sirven para la terapia canina. Garbanzo, Pecas y Padi, han sido sometidos a un adiestramiento para terapia desde que son cachorros, además de controles veterinarios muy exhaustivos para que puedan entrar al hospital.

El estrés, el miedo y el dolor se ven atacados cada vez que estos perros aparecen en la sala de Pediatría quirúrgica donde permanecen los niños que han sido operados o van serlo. En ese momento y desde sus cuatro patas comienzan un tratamiento que cuenta con doble vertiente: la lúdica y la rehabilitadora. El equipo también trabaja en Oncopediatría a lo largo de sesiones de 45 minutos asistidas también por terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas.

Se trata de una unidad de intervenciones asistidas por perros para "trabajar, mediante la interacción con el animal, los aspectos emocionales, físicos o sociales de los niños tratados en el hospital, para motivarlos en su proceso de recuperación y reducir, así, el estrés", explica Javier Rodríguez Ruiz, jefe del bloque pediátrico del hospital.

"Los cambios se ven desde el minuto uno en niños a los que les costaba hacer determinado ejercicio por dolor, por desidia, por miedos, y que utilizan los juegos para superarlo. Y se genera una adherencia, con mucha implicación de los niños en la terapia", recalca Rodríguez que ha sido uno de tantos profesionales del centro que se han volcado para que este proyecto pionero saliera adelante desde hace más de un año que entre otras cosas ha requerido que se implanten protocolos nacionales e internacionales.