Médicos de Urgencias de Granada se quejan de que les ofrezcan renovar a la baja

Un grupo de once médicos de Urgencias del Hospital Universitario Clínico San Cecilio del PTS ha denunciado la situación laboral que atraviesan, y que les va a 'obligar' a renunciar esta semana a los contratos de renovación que se les han ofrecido al no cumplir con la promesa realizada de que fueran de larga duración en plena tercera ola del coronavirus.

Estos médicos de Urgencias explican en un comunicado difundido por redes sociales que hace un año, después de ir "enlazando contratos mensuales, trimestrales, y de incidencias", firmaron una vinculación anual en el hospital del PTS "informándonos que al finalizar Este se nos renovaría por otro contrato igual o con mejora de condiciones, ya que la intención de la dirección era estabilizar el Servicio de Urgencias y hacernos plantilla estructural. Si bien quedaron algunos compañeros con contratos de corta duración o de complementaria, con ellos la intención en un segundo tiempo era también una mejora de condiciones".

Esta semana vencen esos contratos y estos facultativos, en plena tercera ola de la pandemia, se han encontrado que la oferta de renovación que les ha enviado es de "solo" tres meses, por lo que han advertido que "algunos médicos no van a aceptarlo" porque se sienten "engañados", y que se irán a otras provincias "donde ofrecen estabilidad y mejores condiciones". Según estos trabajadores, la dirección del San Cecilio justifica esa decisión en que "el próximo mes de abril se cree habrá traslados por la OPE y no autorizan contratos de mayor duración desde los Servicios Centrales del SAS en Sevilla". Además, también cuentan que cuando se quejan de que no se refuerza la plantilla les dicen que "no hay médicos" para contratar.

Estos sanitarios advierten de que el número de médicos para atender a los pacientes con coronavirus es "insuficiente" y piden al SAS un refuerzo del sistema, quejándose de que "nuestras autoridades hacen oídos sordos y, en lugar de las mejoras que prometieron , lo que hacen son recortes y empeoramiento de condiciones, que sabemos también sufren otros hospitales de Granada", avisan.

Ante esta postura, desde Salud explican que "la renovación de los contratos eventuales de facultativos se está realizando hasta 30 de abril en estos momentos debido a la proximidad de la resolución de la OPE, con la toma de posesión de las plazas ofertadas, así como de los traslados pendientes, que permitirán, después de mucho tiempo, estabilizar las plantillas, atendiendo a los principios irrenunciables en la Administración Pública de igualdad, mérito y capacidad".

Además, añaden que tras este proceso "se realizará una oferta de contratos de larga duración que cubrirá todas las vacantes que pudieran quedar, siempre atendiendo a la posición en la correspondiente bolsa de contratación vigente". Destacan que la Mesa Sectorial trabaja "al ritmo más rápido posible" y que "el objetivo es favorecer la estabilización y consolidación de las plantillas en todas las áreas, respetando la legalidad", finaliza Salud.