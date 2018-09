Medidores analizarán las grietas antiguas junto al hotel Montecarlo

El derrumbe producido en los cimientos del nuevo Hotel Montecarlo provocó una gran alarma en la ciudad. No obstante, según el informe técnico de Urbanismo la zona es segura plenamente. La primera medida que se decidió fue rellenar con hormigón el hueco. También se inspeccionó la zona y sólo se encontraron fisuras antiguas. No obstante, tras el restablecimiento de la zonas se optó por realizar una separación de la acera. Además, se buscó una posible filtración del río que no se ha constatado. No obstante, y pese a que todo está seguro, el Ayuntamiento de Granada ha solicitado a la empresa un informe final de obra y seguimiento de fisuras en edificios colindantes mediante la colocación de testigos por si hay movimientos. Se trata de fisurómetros que se mantendrán hasta que finalicen las obras.