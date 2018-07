El Metro saca de la autovía 14.000 vehículos diarios

El curso 2017-2018 arrancó de la mejor manera posible en materia de movilidad. El 21 de septiembre la Junta de Andalucía inauguró el Metro de Granada que hizo su primer recorrido con el consejero de Fomento, Felipe López y el resto de representantes públicos hasta Armilla. El otoño puso punto y final a una obra marcada por los retrasos y la bronca política y ciudadana. Después de años de pesimismo, los granadinos cambiaron sus comentarios despectivos hacia el Metro al subirse por primera vez al tranvía. La fluidez con la que discurre este nuevo medio de transporte con paso preferente allá por donde va ha hecho que se convierta en el medio de transporte por excelencia y la envidia de todos los ayuntamientos por los que no discurre por el momento.

Ello no quiere decir que nunca lo vaya a hacer. Aunque el debate está inmerso en el largo plazo, en la Junta de Andalucía ya se plantea su ampliación. Así lo manifestó esta semana la presidenta, Susana Díaz en una visita a la estación Alcázar Genil premiada en la XIV la Bienal de Arquitectura. Pero también lo había dicho meses antes el propio consejero de Fomento, Felipe López. Lo que queda por determinar es hacia dónde se amplían las vías del convoy. Hay quien defiende una línea por el centro pero también hay voces que piden llevar los tranvías por el resto de municipios del Cinturón.

Los efectos de su llegada no sólo se han percibido en la simpatía que despierta en los granadinos. Según explica el gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Christian Muñoz, en el primer semestre de 2018 la Circunvalación de Granada (aforo GR-200) ha registrado una disminución del 10,3% en la intensidad de vehículos ligeros. A nivel nacional, en la Red de Carreteras del Estado (RCE) y en los ámbitos periurbanos como este, la intensidad ha aumentado un 0,8%. Esto supone una reducción superior a los 14.000 diarios vehículos que habla, sin duda, del rotundo éxito del transporte.

Tras el estreno, lo que se hacía más urgente en la capital era la reordenación del transporte público. Sin embargo, para ello han tenido que pasar nueve meses. Hace apenas cuatro semanas el Ayuntamiento de Granada alumbró un nuevo mapa de autobuses marcado por la nostalgia. Con el lema 'Volver para avanzar', la ciudad ha recuperado líneas históricas como la 33, la 11 o la 21 con una serie de modificaciones en el modelo de transporte impuesto por el PP en 2014 que tiene como principal característica la transformación de la LAC. Este autobús, -que nació para dar un servicio exclusivo entre el Palacio de Congresos y Villarejo-. ha extendido su recorrido hasta el Zaidín y el corazón de la Chana. Y, aunque realiza el trayecto con una frecuencia menos competitiva, son muchos los que aplauden la implantación de esta línea de largo recorrido con paradas en puntos céntricos como la Fuente de las Batallas o Gran Vía.

No obstante, como todo en esta ciudad, las líneas han llegado con polémica. El equipo de Gobierno no ha sometido el mapa a votación en pleno al entender que no supone un cambio estructural. Justo lo contrario que piensan los grupos municipales de la oposición que han criticado la decisión del PSOE de "imponer" su plan sin consensuar con el resto de grupos que forman parte de un Ayuntamiento con un alcalde con escasa capacidad de maniobra al no contar con mayoría.

A la reciente polémica de los autobuses hay que añadir este curso otras tantas. La principal: la crisis de las bicicletas amarillas. El alcalde, Francisco Cuenca, siempre había soñado con una ciudad a dos ruedas. Pero todo lo que conlleva la palabra bici en Granada parece condenado al en desastre y el sistema de alquiler no corrido mejor suerte. Cuando Cuenca estaba en la oposición exigió una y otra vez al exalcalde, José Torres Hurtado, que pusiera bicis de alquiler. El exprimer edil hizo oídos sordos. No tenía mucho sentido que él, que inició su mandato allá por 2003 con una obra que reventó el carril bici del Zaidín apostara con fuerza por este medio de transporte. Finalmente, con Cuenca ya en el poder, se optó por implantar dos sistemas de bicis de alquiler traídas por Ofo y Obike. No han llegado al final de curso.

Las bicis amarillas aparecieron rotas en descampados y parques; subidas a un tendido eléctrico, dentro de maleteros de coches; o envueltas en papel de regalo bajo los árboles de Navidad de algunos granadinos. Al menos así aparecían representadas en las múltiples fotos que circularon durante meses hasta que Ofo tiró la toalla y abandonó la ciudad. La otra empresa, directamente, dejó de operar. Aunque, no hay que olvidar que el vandalismo no es solo marca Granada. El drama de las bicis de alquiler es mundial.

La movilidad, sin duda, es una de las más áreas más complejas. Lo peor, es que comparte concejalía con otras también difíciles de gestionar. La edil de Movilidad, Raquel Ruz, también sostiene Turismo, Ocupación de la Vía Pública y Protección Ciudadana. Esta última le obliga a apagar 'fuegos' constantes dentro del cuerpo de Bomberos y la Policía Local provocados principalmente por la merma y el envejecimiento de la plantilla y la gran cantidad de horas extra que deben realizar los efectivos y que han generado una abultada deuda que el Ayuntamiento va pagando como puede. También hay crisis con la plantilla de Alhambra Bus y Herederos Gómez que desean los mismos derechos que sus compañeros de Rober.

En cuanto a la ocupación de la vía pública destacan las quejas por la expansión de las terrazas. Granada se ha convertido en un gran bar lo que, no obstante, parece menos reprochable si se tiene en cuenta que la hostelería forma parte de la principal actividad económica de la ciudad. En una Granada que lucha por posicionarse en materia de ciencia y tecnología gracias a la búsqueda de empresas de alto nivel impulsada o proyectos como el acelerador de partículas por parte del Ayuntamiento de Granada, la Confederación de Empresarios, la Cámara Granada o la Junta de Andalucía no se puede obviar que la hostelería también genera riqueza. Lo que sin duda debería traducirse en condiciones dignas para los trabajadores.

Lo que merece otro capítulo aparte es la llegada del AVE a Granada y la reconexión ferroviaria. Ese desarrollo y modernidad que busca la ciudad resulta imposible sin una infraestructura capaz de llevar y traer viajeros a buen ritmo. Pero, además con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central a la capital se le ha dado la vuelta la tortilla. Después de que el PSOE haya apoyado durante años las movilizaciones convocadas por la Marea Amarilla, el alcalde ahora muestra un tono más amable hacia 'los suyos', de repente responsables del rumbo que tome la capital. Dicho de otro modo: ya no se le puede echar la culpa al PP de todos los males. La presidenta de la Junta de Andalucía mantendrá, precisamente, una reunión mañana con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Uno de sus objetivos será hablar del AVE de Granada según indicó esta semana en su visita.

Con este escenario y las elecciones a la vuelta de la esquina resulta esperable un otoño e invierno semidulce. Aunque existe poco margen de maniobra para nuevos proyectos, está claro que todos los partidos van a trabajar para convencer al electorado. También será el próximo curso una nueva era de promesas por cumplir. Lo que hace falta es que los grandes proyectos lleguen de una vez. No pueden pasar otra década para que Granada tenga buenas noticias.