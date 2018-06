El Ministerio adeuda a la UGR 26 millones en becas desde 2013

El Ministerio de Educación acumula una abultada deuda con la Universidad de Granada (UGR) a cuenta del abono de las becas universitarias. El sistema prevé que las universidades bonifiquen a los estudiantes beneficiarios y luego el Ministerio pague a las universidades, que son las que tramitan las matrículas y las tasas. Sin embargo, en los últimos años el Ministerio ha dejado a deber una cantidad que llega a los 13,7 millones entre los años 2013 y 2016, según figura en las cuentas anuales de la Universidad de Granada referidas al ejercicio de 2017. Este documento pasó por consejo de gobierno de la UGR el pasado lunes y ahora está pendiente de aprobación por parte del Consejo Social.

Las cuentas señalan que a 31 de diciembre de 2016 el Ministerio de Educación adeudaba 13,8 millones de euros "pendientes de cobro por becarios", de los que 13,7 serían por el dinero adeudado en los cuatro ejercicios que van de 2013 a 2016. Hasta 2015 eran 8,2 millones. En 2017 se suman a esta cantidad los 12,2 millones de este curso que también debe abonar el Ministerio. También figuran otros 7 millones de euros que corresponden a las bonificaciones puestas en marcha este año por la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. En total, el epígrafe de deudores presupuestarios por precios públicos suma 38,9 millones de euros. Esta cantidad es mayor que la del año pasado -cuando se situó en los 30,7 millones-, en buena parte por el impacto de las nuevas bonificaciones de la Junta. El grueso de esta deuda (26 millones) depende del Ministerio de Educación.

Mantiene una reclamación con la Agencia Tributaria por 9,4 millones de eurosLa Universidad ha terminado de pagar la compra de la antigua comisaría de Policía

No es el único frente que mantiene abierto la Universidad de Granada. La institución de educación superior está pendiente de la reclamación contra la Agencia Tributaria por la liquidación practicada sobre el IVA en los años 2014 y 2015. Hacienda figura como deudora por IVA por una cantidad de 9,4 millones a 31 de diciembre de 2017. Es la cifra total que la UGR reclama desde 2014 por el IVA de la investigación, una partida que otras universidades también han exigido por la vía judicial y que han conseguido. Según se indica en las cuentas anuales, el pasado mes de febrero la Agencia Tributaria remitió un acta de liquidación complementaria relativa a los ejercicios 2014 y 2015 por importe de 1,3 y 1,1 millones de euros. "La Universidad ha firmado acta en disconformidad", se indica en el mismo documento, que señala que se "han interpuesto sendas reclamaciones", ya que la UGR entiende que se le debe abonar 3,2 millones en el ejercicio de 2014 y otros 3,2 en 2015. Además, entre 2016 y 2017 se suman otros 2,8 millones, por lo que la cantidad total que la Universidad reclama a la Agencia Tributaria es de 9,4 millones. Sobre la reclamación planteada por la institución académica, se señala que "existen argumentos razonables para que las mencionadas reclamaciones se resuelvan de manera favorable a los intereses de la Universidad". La ley fija que las compras que las universidades realizan para la docencia no tienen derecho a devolución del IVA. La controversia se centra en las adquisiciones para investigación. Aquí se distingue entre investigación aplicada, que supone la realización de trabajos encargados por particulares, e investigación básica, sin una aplicación concreta inmediata. Sobre la primera, la investigación aplicada, no hay duda sobre el derecho a la recuperación del 100% del IVA. Sin embargo, la Agencia Tributaria separa los gastos que las universidades han hecho para sus actividades de investigación básica, pues considera que es coincidente con la actividad docente, exenta de la devolución del impuesto. La UGR ya anunció que recurriría a la vía judicial para reclamar esa cantidad, y que lo haría junto con otras universidades andaluzas que no habían llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria sobre la devolución del IVA.

El dinero de este tributo (9,4 millones, según la UGR), junto con el retraso en el abono del pago de las tasas -13,7 millones entre 2013 y 2016, más lo de este ejercicio- supone que la Administración central adeuda una cantidad notable a la Universidad, de unos 35,3 millones acumulados desde 2013. Esta situación se da justo después de que la Junta normalizara su situación con respecto a la deuda que mantenía con la Universidad, un lastre que llegó a los 169 millones en 2015. La UGR reclamó en numerosas ocasiones que la Junta hiciera frente a su deuda, que llevó a la Universidad al límite. "Nos llegaron a cortar la luz", reconoció el vicerrector de Investigación de la UGR, Enrique Herrera, en la bienvenida de la jornada del European Research Council (ERC), el pasado 22 de junio.

De vuelta a las cuentas anuales, la Universidad de Granada ha terminado de pagar la compra del edificio de la antigua comisaría de la Policía Nacional con fachada al Jardín Botánico y la plaza de los Lobos. En 2017 se abonaron los últimos 14.000 euros. El precio total pagado ha sido de 1,9 millones

Un dato que puede ser indicativo de la recuperación de las cuentas de la Universidad de Granada puede ser el del periodo medio de pago a los proveedores. Este número -un promedio- llegó a estar en los 44 días hace apenas tres ejercicios, en 2015. La propia gerente de la UGR, María del Mar Holgado, reconoció que se habían dado casos en los que se había superado el año de demora en el pago. En el último informe sobre las cuentas de la Universidad, se indica que el periodo medio de pago es de 15,5 días, casi tres veces menos que en 2015. La deuda con los acreedores comerciales ha bajado de los 29,5 millones del ejercicio 2016 a los 26,3 del pasado 2017. El activo total asciende a los 641,6 millones de euros. Las cuentas que ya han pasado por consejo de gobierno deben aprobarse en el Consejo Social.