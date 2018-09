Moncloa deja en evidencia a Robles con el envío de las bombas a Arabia

El Gobierno ha logrado mantener el encargo de Arabia Saudí de cinco corbetas a la factoría de Navantia de San Fernando pero el precio a pagar en términos de reputación ha sido alto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha quedado en evidencia después de que Moncloa revocara su decisión de paralizar el contrato de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, que ya había desembolsado 9,2 millones de euros por ellas y amenazaba con suspender el contrato de Navantia como represalia. Las armas irán finalmente a este país del Golfo Pérsico y la operación de las corbetas sigue en pie, lo que supone carga de trabajo para el astillero gaditano hasta el año 2022 y la creación de 6.000 empleos.

El encargado de confirmar el mantenimiento del contrato fue el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien evitó polemizar "en público" con la titular de Defensa y no entró a valorar si había sido desautorizada. En declaraciones a Onda Cero, el titular de Asuntos Exteriores relató que el Ejecutivo ha decidido "honrar un contrato que viene de 2015, del anterior Gobierno", y detalló que la operación pasó tres veces por la comisión interministerial que autoriza las ventas de armamento. Tras una semana de "intenso trabajo" y de contactos por parte de varios ministerios, el Ejecutivo no "ha encontrado ninguna razón para no cumplirlo".

Borrell dice que las bombas son de precisión y no producen efectos colaterales"Seguiremos alerta ante cualquier agresión", advierte el comité de empresa

En cuanto a si el Gobierno ha recibido garantías de que no se usarán contra población civil, respondió que se trata de armamento "de precisión", destinado a objetivos militares de "alta resistencia y alta precisión" mientras que son las bombas menos sofisticadas las que pueden producir de manera más frecuente y más probable "dramas humanitarios".

La polémica surgió el pasado la pasada semana, el Ministerio de Defensa avanzó el pasado 4 de septiembre que se cancelaría el contrato y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015. El departamento dirigido por Margarita Robles temía que fuera usado contra la población civil de Yemen, país con el que está en guerra Arabia Saudí desde 2015. Ante las protestas de los trabajadores de Navantia y las presiones de la Junta de Andalucía, el Robles rectificó y precisó el pasado lunes en el Senado que no se había adoptado una decisión en firme y que su cancelación era una mera declaración de intenciones por parte de Defensa.

Borrell, que ha encabezado las negociaciones con Arabia Saudí para reconducir la situación, trató ayer de justificar a Robles. A su modo de ver, lo que sucedió en este caso fue que el Ministerio de Defensa ha estado revisando todos los contratos, teniendo en cuenta también lo que sucede en escenarios bélicos como Yemen, y en ese concreto "alguna circunstancia debió de llamarle la atención", por ejemplo el hecho de que no sea una venta de una empresa de armamento, sino que el vendedor es directamente el Ejército español por tratarse de bombas en stock, y por eso "lo puso en análisis".