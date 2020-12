Música en directo en el Centro de Granada para amenizar las compras navideñas

El Ayuntamiento de Granada llena esta Navidad las calles y plazas de la ciudad de música ambiental en directo como una forma de incentivar las compras en el pequeño y mediano comercio local. La iniciativa, que se enmarca en un paquete específico de medidas de ayudas a la hostelería y las tiendas de proximidad, ha sido presentada esta mañana por los concejales de Comercio, Manuel Olivares, y Participación Ciudadana, Eva Martín.

Ambos han coincidido en el objetivo de “aumentar la afluencia de visitas a los establecimientos, pero sin que haya aglomeraciones” y han animado a la ciudadanía “a intentar recuperar la sonrisa y, sobre todo, a fomentar ese consumo responsable que necesita nuestra ciudad y nuestro comercio”.

Así, la programación ofrece la interpretación de violín y piano de cola en la Fuente de las Batallas a cargo del grupo ‘Música a la Carta’. El horario será de dos pases de una hora de duración entre las doce del mediodía y la una de la tarde, y de 18,00 a 19,00 horas los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será solo de mañana, entre las 12,00 y 13 horas, tal y como ha explicado Olivares.

Las plazas de Campo Verde y Trinidad y la acera del Suizo acogerán también la actuación de tres grupos de cuerda de Juventudes Musicales. Será los días 23 y 30 de diciembre con dos pases de 60 minutos en horario de mañana y tarde –de 12.00 a 13.00 horas y de 18,30 a 19,30- y el 24 y 31 de diciembre entre las 12,00 y 13,00 horas. A ello se una la presencia de un grupo formado por cuatro saxofonistas que ofrecerán conciertos de 45 minutos en distintos puntos de la zona de Plaza de Bibrambla y el Zacatín el día 30 de diciembre.

Tras agradecer la colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento, “sin cuya ayuda este proyecto no hubiera sido posible”, el responsable de Comercio ha incidido en que “es importante que existiese este ambiente navideño y que tuviéramos algo de optimismo en estos tiempos tan difíciles”, ha dicho. “Quiero también lanzar a la ciudadanía el mensaje de que esto no son conciertos, no es para aglomerarse, es música ambiental que disfrutamos mientras estamos paseando o cuando vamos con nuestras familias. En definitiva, es el espíritu navideño el que queremos incrustar dentro de esta Navidad tan difícil y tan atípica”.En el mismo sentido se ha manifestado Eva Martín, quien ha destacado el “apoyo incondicional” y el esfuerzo del Ayuntamiento “por revitalizar el comercio de proximidad dentro de nuestras posibilidades económicas”.

“Una ciudad como Granada, con este centro histórico tan bonito, si no tiene comercio o establecimientos de hostelería, se queda muerta porque el comercio es generador de empleo, de riqueza y también de vida en las calles. Por eso pido una afluencia medida, prudente y siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias para que disfrutemos de estas navidades con el corazón, con la ilusión y la sonrisa de un niño, pero también con responsabilidad”, ha concluido.