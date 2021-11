National Geographic incluye a Granada y la Alhambra en su lista de mejores destinos del mundo para viajar en 2022

La reconocida revista a nivel internacional National Geographic ha incluido Granada y la Alhambra de Granada en una lista de los mejores destinos para viajar en el año 2022. Se trata del 'Best of the World', una relación de 25 lugares divididos en cinco categorías -Cultura, Sostenibilidad, Naturaleza, Aventura y Familia- para hacer más fácil al usuario el descubrimiento de estos enclaves. Granada es el único destino español dentro de esta lista y se incluye en el apartado de Familia.

La revista ha confeccionado este listado aprovechando que la mayoría de las previsiones apuntan el 2022 como el año de la recuperación turística. Por eso, la selección de destinos Best of the World que anualmente deciden las diferentes redacciones internacionales de National Geographic Traveler este año cuenta con un apéndice ampliado por los expertos de Viajes National Geographic que pone el foco en aquellas coordenadas próximas y apasionantes que en 2022 brillarán con más fuerza que nunca.

Sobre la Alhambra, National Geographic explica que el monumento granadino ha sido el candidato de la redacción española elegida a nivel internacional para formar parte de este listado. "Motivos no faltan para su inclusión ya que se trata de una de las obras más magníficas del legado del Al-Andalus en la Península, además de ser uno de los monumentos más visitados del país. La clave de esta selección ha sido la propuesta para ser visitada en familia por combinar espacios interiores asombrosos con patios y jardines únicos en el mundo, una fusión perfecta para aquellos padres que quieran introducir a los más pequeños en el turismo patrimonial en un año en el que el programa Patrimonio de la Humanidad de la Unesco cumple 50 años", señalan desde la revista.

En España han seleccionado cuatro destinos más, aunque como un extra dentro de la edición española. En la categoría de Cultura e Historia se encuentra la isla de Menorca, que según apuntan desde la revista, lleva años siendo noticia por sus políticas medioambientales que le han hecho ser uno de los destinos más sostenibles del país así como estar protegida com Reserva de la Biosfera en todo su conjunto.

En la categoría Naturaleza y Vida Salvaje propone el Parque Natural de Somiedo, en Asturias; en Sostenibilidad aparece la Ría de Bilbao; y, por último, en Aventura, eligen la Transpirenaica, entre España y Andorra. Sobre él explican que el sendero GR-11 no es una ruta cualquiera. Es la que comunica el Cabo de Creus (Girona) con el de Higuer en Hondarribia (Guipúzcoa) atravesando todo los Pirineos en más de 35 etapas (varían según el nivel de cada viajero) que atraviesan gran parte de la España más salvaje, sin olvidar su paso por Andorra.

Lista "Lo mejor del mundo 2022" de National Geographic

Cultura

Montaña Jingmai, Yunnan, ChinaTin Pan Alley, LondresHokkaido, JapónProcida, ItaliaAtlanta, Georgia

Sostenibilidad

Valle del Ruhr, AlemaniaParque Nacional Yasuni, EcuadorŁódź, PoloniaÁrea escénica nacional de la Garganta del Columbia, Oregon/WashingtonParque Nacional de Chimanimani, Mozambique

Naturaleza

Franja de Caprivi, NamibiaNorte de MinnesotaLago Baikal, RusiaReserva de la Selva Maya de BeliceVictoria, Australia

Aventura

Ruta del Sena en bicicleta, FranciaCosta RicaNepisiguit Mi'gmaq Trail, Nuevo Brunswick, CanadáPalaosArapahoe Basin, Colorado

Familia

Crucero por el DanubioLicia, TurquíaGranada y la Alhambra, EspañaBonaireCosta Oriental, Maryland