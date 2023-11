La Zona Norte de Granada no se asfalta: el PSOE critica que el Ayuntamiento la deje fuera del Plan Asfáltico

El exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha criticado el abandono "constante que sufre el distrito Norte desde que la derecha gobierna el Ayuntamiento de la ciudad con constantes signos de dejadez y desprecio como se demuestra el listado de calles elegido por Carazo para incluir en el Plan Asfáltico". Para el socialista, "es lamentable que ni una sola calle del distrito Norte se haya incluido en el plan que se desarrolla en estos meses".

Para el socialista, quien ha visitado hoy el barrio de La Paz junto a ediles de su formación, "está claro que Carazo no gobierna para todos, gobierna para aquellas zonas donde sus resultados electorales han sido notables, en un ejemplo más de lo que llevamos denunciando desde hace meses, que para el PP los barrios no existen, ni piensa acometer mejoras en ellos".

El socialista ha recordado además que durante su mandato "se gestionó el área de Mantenimiento atendiendo a todos los distritos por igual, enfocando la gestión a solucionar los problemas de la gente con indiferencia de dónde vivieran". Así, en el Distrito Norte se actuó en los barrios de Cartuja, Campo Verde y Casería de Montijo, pero resulta que, de nuevo, bajo un mandato del PP se olvidan de las calles del distrito en un agravio lamentable, injustificado y denunciado también por los vecinos y vecinas afectados".

Desde el PSOE se ha recordado como bajo el mandato de los socialistas "se atendieron las demandas de todos los distritos con independencia de la zona, y de hecho se asfaltaron calles en 6 distritos de la ciudad Beiro, Norte, Chana, Zaidín, Ronda y Genil, dado que en el Albaicín y en el Centro se llevaron importes actuaciones desde el área de Urbanismo para la renovación de pavimentos con cargo a los fondos Europeos que ahora se están terminando, como el caso del barrio del Boquerón, o la intervención sin precedentes en las principales calles del Albaicín".

Para Cuenca, "el plan asfáltico del PP es una muestra más de las mentiras de Carazo, quien se comprometió a gobernar para toda la ciudad, cuando en verdad era consciente de que no lo haría". Así el portavoz del PSOE ha recordado el abandono en material de limpieza que padecen desde hace meses las calles del distrito, "o la dejadez absoluta en las instalaciones deportivas donde se debe intervenir con urgencia, pero no se hace. Hay dinero para arreglar las instalaciones, pero la incapacidad de gestión del PP y el hecho de que los barrios no existen imposibilita que estos problemas puedan ser resueltos".

Para concluir, el exalcalde ha dado un toque de atención al equipo de gobierno del PP "y ha pedido a Carazo que reconduzca su forma de gobernar que recuerda a actitudes del pasado como ella misma pudo vivir cuando formaba parte del gobierno de José Torres Hurtado".