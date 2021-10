Nueva normalidad en Granada: la alegría va por distritos sanitarios

La alegría por volver a la normalidad llegó a los hosteleros y los comerciantes de Granada capital, que eso sí han tenido que esperar hasta esta mañana para volver a la vida de antes, aunque esta se estaba pareciendo en el último mes bastante a la que había antes de marzo de 2020.

Pero el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, recordó que su sector ha sido el que ha "pagado el pato en toda la pandemia", y que lo visto hasta ahora ha sido un "espejismo" aunque "los turistas españoles nos hayan salvado estos meses".

"Los empresarios están muy endeudados pero creo que esto ha tocado a su fin, así que estamos muy satisfechos y contentos", añadió García, que observa la recuperación de un sector que ya estaba preparado para abrir al completo aunque las tasas no dijeran lo mismo. El recién elegido presidente de los hosteleros granadinos se mostró esperanzado en que la Alhambra abra ya hoy mismo al 100% de su aforo, "aunque hace falta que vengan los autobuses descargando gente. Pero va a costar, faltan en España 50 millones de turistas".

Por parte, María Castillo, presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada, calificó esta vuelta a la normalidad, que permitirá el aforo completo en los establecimientos, como "una alegría para todo el mundo". Aun así se mostró cauta y cree que la "costumbre" de que "la gente espere fuera de los locales antes de entrar va a tardar en quitarse". "Es estupendo que no tengamos limitaciones, pero que seguimos en pandemia y no hay que volverse locos", abogó Castillo, quien también dijo que "todos los comercios estaban ya preparadísimos" para recuperar su normalidad.

Sin embargo, en la zona Sur de la provincia hay resignación por quedarse en nivel 1 de alerta. "Estamos fastidiados", expresó Jerónimo Salcedo, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), que durante los últimos días afirmó que "estábamos seguros de que íbamos a pasar a nivel 0 por los datos tan alentadores que tenemos, pero no nos cabe otra que esperar unos días porque estamos deseosos de entrar en la normalidad". "Ha sido un varapalo pero creo que será para poco tiempo y que a la vuelta de una semana bajaremos a nivel 0", deseó el máximo representante de los empresarios costeros, quien tampoco detectó mucho enfado entre los asociados.

Algo más indignado se mostró Juan García, de la Asociación de Hostelería de Motril y Comarca, que pidió un criterio común y que no haya distinciones de restricciones por comarcas, preguntándose por la diferencia entre por qué Granada capital sí pasa a nivel 0 y la Costa no. "Estoy harto de esta historia. A alguien se le ocurre lo de los mayores de 65, a otro se le ocurrirá otra...", criticó la decisión del comité de alertas. "No es lógico que en una zona por una o dos décimas y en otras no, decidan. No es lógico. O normalidad para todos o para nadie". Aun así, espera que dentro de una semana se pueda llegar en la Costa al nivel 0.

Más tranquilo se mostró Francisco Trujillo, presidente de los chiringuiteros de la Costa, cuya campaña fuerte, la del verano, ya se ha dado por finalizada: "Ya casi no afecta de lleno. Si hubiéramos pasado mejor, porque este fin de semana hubiera sido mejor abrir todo el aforo, pero nos esperamos una semana más y ya está".