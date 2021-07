Olivares lamenta que el PSOE "cree chiringuitos como pago por la alcaldía a Luis Salvador"

El concejal del Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha lamentado que Francisco Cuenca cree por decreto un "chiringuito con estructura propia como pago por la alcaldía a Luis Salvador, en vez de trabajar para recuperar la ciudad de Granada tras la pandemia".

Luis Salvador será concejal de Estrategia 2031 en el Ayuntamiento, Internacionalización de la marca Granada cardioprotegida y plataforma de contenidos GRX TV. "No sé exactamente, ni sin exactitud, en que consisten estas áreas. No sé si será como la TV, La Tuerca de Pablo Iglesias, pero en Granada. Lo que si sé, es que la ciudad no merece, ni puede, pagar un precio tan alto por una alcaldía lograda con el apoyo de una persona, Luis Salvador, que se ha convertido en el aliado del mayor engaño y menosprecio a Granada junto a Paco Cuenca" ha afirmado Manuel Olivares.

Manuel Olivares exige que "Granada no se vea atrapada por los egos personales a costa de los granadinos que siempre la lastra" y propone la transformación de la Agencía Albaicín en una agencia de fondos europeos, mantenimiento y promoción del patrimonio: "Dije que sería crítico y propositivo y por eso, es el momento de constituir un ente serio que permita gestionar los fondos europeos con total transparencia y agilidad haciendo llegar a la ciudad de Granada los fondos que necesita para su transformación y dejarse de crear "chiringuitos". "Hay que trabajar pensando en la ciudad y no donde colocan sus posaderas Luis Miguel Salvador y Paco Cuenca" ha asegurado el concejal.

Actualmente existe una gran dotación de fondos europeos como instrumento temporal de recuperación por la pandemia dotados con más de 800.000 millones de euros que contribuirán a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causador por la pandemia de coronavirus, a lo que el concejal propone que "debemos aprovechar estos fondos por el bien de los granadinos y empresarios. Sin embargo, Paco Cuenca en todos sus discursos habla de consenso, pero funciona con decretos. Crea un área de contenido indefinido, intangible y que sólo sirve de pago por haber sido votado por Luis Salvador como alcalde. Un precio que estamos pagando todos los granadinos, pero especialmente, los comercios, hosteleros y autónomos que tan mal lo están pasando. Ver dos socialistas hacer esto, pone de manifiesto que no son sociales sino socia-listos" ha sentenciado Olivares.