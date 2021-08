Olivares señala que "el alcalde de Granada está a las órdenes de Luis Salvador"

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares, procedente de Ciudadanos (Cs), ha manifestado que el exregidor Luis Salvador "sigue moviendo los hilos de un Ayuntamiento basado en la complicidad de dos socialistas que no miran por Granada" y que el alcalde, Francisco Cuenca, "evidencia que está a las órdenes" del anterior alcalde.

"Estamos viendo como agosto es el mes que siempre elige Cuenca para llevar a cabo ceses y nombramientos que pretende que pasen desapercibidos", ha indicado Olivares en una nota, en referencia a la contratación por el Grupo Socialista como personal de confianza de dos cargos de confianza de Cs que fueron en listas.

"Es evidente que en Granada hay dos alcaldes, el que dicta y el que firma, pero ninguno busca lo mejor para la ciudad, sino que buscan servirse, olvidando que la política está para servir", ha señalado Olivares, que manifiesta que "ver cómo la altura política no corresponde con la altura de la ciudad se pone de manifiesto en cada decreto que firma Cuenca y que le dicta Luis Salvador, dado que todos van en un único sentido: crear chiringuitos y colocar a los súbditos de Ciudadanos en el PSOE".

Agrega que "cada uno es libre de elegir donde quiere desarrollar las políticas para mejorar la ciudad y, sin duda, a Ciudadanos lo mataron hace más de un año. Lo triste no es que una persona vaya de un partido a otro y vuelva al tiempo a cambio de una Alcaldía que no le pertenecía, lo lamentable es que lo haga para beneficio propio y no para mejorar la ciudad y la vida de los ciudadanos que le votaron".

Olivares lamenta ver ahora cómo compañeros que le "insultaron" por abandonar un partido como Ciudadanos "por su giro hacia el sanchismo", según manifestó, "ahora sean expulsados y recolocados en el PSOE como pago por una venta de una Alcaldía que no era propiedad de Luis Salvador y que se sustentaba en un engaño no solo al PP y a sus votantes, sino a toda la ciudad de Granada".

"Solo un partido es capaz de aceptar un pacto de transfuguismo como el que estamos viendo, donde no se acordó ningún proyecto, sino que todas las negociaciones estaban en dar cabida a Luis Salvador, sueldos, chiringuitos y colocar a amiguetes", ha dicho.