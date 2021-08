El concejal Manuel Olivares pide al alcalde de Granada modificar la unidad de gestión de los fondos europeos

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares ha instado al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, a que antes de tomarse su descanso vacacional deje firmada la modificación de la unidad de gestión de los fondos Edusi, donde actualmente estarían el propio Olivares y el edil popular Francisco Fuentes con funciones específicas de aprobación de proyectos y seguimiento de los mismos, para que estos no se queden congelados. "Lo primero que me encontré al llegar en 2019 al gobierno, fue una carta del Ministerio en mi mesa, advirtiendo de que íbamos a perder los fondos europeos por falta de gestión, en concreto se había ejecutado un 0%. Francisco Cuenca por contra, se encontrará una carta de agradecimiento por el esfuerzo llevado a cabo y el impulso dado", expresa Olivares.

"Es momento de seguir trabajando y no perder ni un solo euro de los fondos europeos" ha señalado Olivares, que insiste en que "en la última junta de gobierno local se aprobaron muchos de los proyectos que dejamos preparados y, que por el atrincheramiento de su nuevo compañero Luis Miguel Salvador al sillón, no se firmaban".

Olivares aseguro que "quienes pensamos en la ciudad, nos dejamos la piel en cuestiones que pueden pasar desapercibidas, pero que son vitales para transformar Granada. Me preocupa que estén ya con las aletas y la crema solar puesta y se vuelva a la senda socialista de 1000 fotos y cero gestión".

"A diferencia de lo que nos encontramos, no todos somos iguales ni rencorosos y debemos anteponer la ciudad a cualquier otro interés, por eso, es necesario modificar cuanto antes la unidad de gestión y que se pueda seguir desarrollando el programa EDUI", insta Olivares quien además señala, "el tiempo perdido por las negociaciones de la vuelta de Luis Salvador al PSOE, los sueldos y sillones a repartir o los chiringuitos a crear, ha supuesto un grave perjuicio para la ciudad que no tenía culpa de nada de lo sucedido, pero que son siempre los que pagan por culpa de quienes entienden la política como una nómina a final de mes y no como un servicio a los granadinos", ha concluido Olivares.