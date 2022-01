Olivares reclama al alcalde de Granada que ejecute el toldo vegetal que dejó proyectado en Alhóndiga

El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada dejó encauzado un proyecto que contaba con el visto bueno de grupos y asociaciones para atender dos problemas de la ciudad: la caída de ventas y el aumento de la contaminación. Se trataba del proyecto Palio, que iba a suponer la instalación de un toldo vegetal en la calle Alhóndiga, una cubierta verde que supondría un atractivo para la calle, un incentivo para su comercio y una reducción de la temperatura en la misma en los meses de verano así como de mejora de la calidad del aire.

Hoy, el entonces concejal de Comercio de Cs, Manuel Olivares, ahora concejal no adscrito, ha instado al PSOE a ejecutar el proyecto que dejó para su puesta en marcha urgente "como mejora para el comercio, el medio ambiente, el entorno de la ciudad y donde seis meses después no se ha hecho nada".

Olivares ha lamentado que el PSOE continúe con la tónica de la política clásica de enterrar todos los proyectos anteriores por tener el sello del gobierno anterior aún siendo una demanda vecinal de los granadinos, ha informado el concejal. El comercio está sufriendo y, para Olivares, el PSOE sólo busca culpables pero no aporta soluciones. "Ninguna excusa política va a hacer que los comercios de cercanía vendan más”, ha señalado el edil, que además explicaba que “mientras el PSOE solo sabe buscar y señalar como culpables de todo a las grandes superficies o plataformas digitales como Amazon, que por cierto, están compuestas por pequeños y grandes comercios, otros optamos por trabajar en medidas que potencien las fortalezas del comercio de cercanía como la generación de entornos agradables que favorezcan el tránsito por la ciudad e incentive el consumo”.

Para el edil Manuel Olivares se está perdiendo un tiempo importantísimo. Son posibilidades no solo para mejorar el comercio, sino para embellecer la ciudad y reducir la contaminación atmosférica, “el hartazgo está llegando a límites insostenibles en la ciudadanía como consecuencia de una política que solo sabe ladrar o colocarse en las cabeceras de las manifestaciones, pero que no actúa, que critica pero no propone, que culpa pero no asume errores”, ha indicado en una nota.

"Granada siempre ha carecido de una continuidad de aquellos proyectos que requieren de más de un mandato para ejecutarlos, ha carecido de altura de miras para transformar una ciudad que lo tiene todo, menos dirigentes estadistas”, señalando que "lo peor es que el PSOE se encuentra en huelga de ideas y no son capaces ni de dar continuidad a lo existente, ni de generar proyectos reales”.