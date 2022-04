Oportunidad para trabajar en el Ayuntamiento de Granada para 26 jóvenes que haya terminado su etapa educativa

Oportunidades laborales para jóvenes que no hayan tenido experiencia de trabajo y que hayan terminado su etapa educativa. Esto es lo que pretende el programa de formación lanzado por el Ayuntamiento de Granada gracias a un proyecto subvencionado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de reforzar "mediante la realización de prácticas remuneradas, las competencias y habilidades profesionales que les facilite su su incorporación al mercado laboral", según palabras de la concejala de Agenda Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz Arquelladas.

Se trata del programa 'Primera experiencia profesional en las administraciones públicas de Andalucía' en el que el Ayuntamiento de Granada ha presentado proyecto valorado en 1.104.831 euros, de los que 834.831 euros serán sufragados con cargo a los conocidos como fondos Next Generation, y auspiciado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

El proyecto, que se presenta en convocatoria de concurrencia no competitiva, por lo que en opinión de la concejal responsable de Fondos Europeos, "contamos con enormes posibilidades de que se nos conceda porque estoy convencida de que hemos sido de los primeros ayuntamientos en presentarse" permitirá a 26 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años ser contratados por el Consistorio granadino para desarrollar un total de 17 proyectos de diversa índole, "a través de los que van a poder adquirir competencias y habilidades tanto sociales como profesional de cara a facilitar su futura incorporación en el mercado laboral".

Concretamente, el proyecto, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, concretamente en su Componente 23 -inversión 12- permitirá la puesta en marcha, entre otras iniciativas, de un sistema de calidad en la formación para el empleo, un sistema de Open Data municipal, la elaboración de un diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia en Granada, la digitalización y automatización de las instalaciones del alumbrado y edificios municipales, la creación de una web para la visualización de información medioambiental o el desarrollo de un plan de comunicación y difusión digital del Albaicín, así como un programa de sostenibilidad ambiental y territorial d ella Vega granadina.

En este sentido, Ana Muñoz Arquelladas ha subrayado el firme compromiso del actual equipo de gobierno por propiciar el desarrollo de "un nuevo ecosistema económico y empresarial en la ciudad", para lo que ha considerado "fundamental y prioritario" trabajar con "decisión y firmeza" por no perder "ni una sola de las oportunidades que nos brinda Europa", por lo que, según ha indicado, "en apenas unos meses hemos presentado proyectos por valor de 25 millones de euros, que van a permitir abordar proyectos relacionados con la mejora de la movilidad, la calidad del aire o la reactivación del comercio", ha dicho.

Especial atención ha prestado a la "excelente" gestión realizada desde el área de Fondos Europeos, de la que ha señalado que "gracias a su existencia, este Ayuntamiento está ojo avizor para que en cuanto sale una convocatoria de subvenciones, se estudia, analiza, se pone en contacto con las necesidades de las diferentes áreas y se trabaja en la presentación de un proyecto solvente con las exigencias de cada convocatoria de subvención de cara a garantizar su consecución para la ciudad", ha afirmado.

La edil del PSOE ha insistido en la "apuesta decidida del actual equipo de gobierno por trabajar por conseguir todos los fondos europeos que ayuden a la creación de puestos de trabajo", una actitud que ha recordado "está muy lejos de la desidia y el abandono" del anterior equipo municipal, que comenzó su mandato devolviendo diez millones de euros destinados a la promoción del empleo en nuestra ciudad", ha dicho.

Tal y como ha explicado, el proyecto presentando a Europa prevé la contratación de 26 personas, que ejecutarán un total de 17 proyectos, de los que, tal y como exigen las bases de la convocatoria, diez de los jóvenes contratados llevarán a cabo empleos relacionados con la preservación y la restauración del medio ambiente, mientras que otras diez llevarán a cabo funciones de digitalización en el seno de la administración local y el resto prestará servicios de carácter más general.

La subvención solicitada, con un importe de 834.831 euros, incluye los costes salariales y el gasto de la seguridad social, contemplándose una retribución a los jóvenes contratados por parte del Ayuntamiento en base a las retribuciones previstas en el convenio colectivo del personal para los puestos de referencia.

Se estima que el valor de la aportación municipal, consistente en la prestación de herramientas y material necesario para el desarrollo de los trabajos y la fase de formación, que será realizada por funcionarias municipales, supera los 370.000 euros.