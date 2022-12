El PSOE denuncia la oscuridad en el alumbrado público de varios barrios de Motril

Este fin de semana se han producido en diversos barrios de Motril varios apagones. La interrupción del alumbrado se ha producido debido a una falta de recursos en el mantenimiento y por una falta de gestión e imprevisión por parte de la alcaldesa.

El PSOE ha alertado de estos apagones debido a que no es la primera vez que ocurre en los fines de semana provocando que varias calles permanezcan en una total penumbra durante varios días. La concejala socialista Alicia Crespo ha reclamado a la alcaldesa "que se deje de propaganda y trabaje de una vez para arreglar los problemas de la gente".

El Grupo Municipal del PSOE ha hablado de esta situación como algo desastroso que se agrava cuando hay un poco de lluvia o viento. Crespo ha afirmado que la desastrosa gestión de la alcaldesa ha provocado que no haya un solo barrio en el que no existan problemas, "y con ello una sensación de peligro innecesaria".

Alicia Crespo ha comentado que a pesar de haberlo denunciado en varias ocasiones no ha habido intervención en los servicios municipales de limpieza y mantenimiento por parte de la alcaldesa de Motril. Esta situación ha supuesto, entre otras cosas, que no haya guardia para el alumbrado público, con lo que cada vez que hay una avería, y más si cae en fin de semana, se tarda mucho en la reparación.

"Si la alcaldesa estuviera en lo que tiene que estar, que es gestionar y atender a las llamadas de atención de la ciudadanía, no pasarían estas cosas, y calles como las de la zona de los ríos, las de La Fabriquilla o la zona de la Rambla de Las Monjas (Callejón de las Monjas, Pocotrigo y Rambla de las Monjas) no habrían estado el fin de semana a oscuras", ha argumentado.

La concejala del PSOE ha anunciado que de nada sirve que se haya anunciado tantas veces que se van a cambiar las luminarias de Motril si luego no hay servicio de mantenimiento del alumbrado público. Además, ha advertido que "hasta que lleguen las nuevas luces a toda la ciudad, seguiremos padeciendo los apagones que sufrimos a diario o situaciones como las de algunas calles, que llevan meses a oscuras porque no se cambian las luminarias fundidas o no se arreglan las farolas".