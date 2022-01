El PP insta al Gobierno a rectificar y garantizar tres conexiones diarias de Avant entre Granada y Málaga

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha instado esta mañana al Gobierno de Pedro Sánchez a que rectifique de inmediato tras conocerse la intención del Ejecutivo de poner en marcha “una ridícula y única conexión a última hora del día entre Granada y Málaga” con la entrada en funcionamiento del servicio Avant, frente a las dos de Málaga, en horario de mañana y tarde.



“Es una nueva tomadura de pelo. Por la información trasladada hasta el momento, los malagueños podrán salir de su ciudad por la mañana y tendrán operativa una conexión de vuelta desde Granada por la tarde. Sin embargo, un granadino tan solo tendrá una opción de ir a Málaga desde nuestra capital y será por la tarde, teniendo que hacer noche en la ciudad malagueña, si quiere regresar por el mismo tren, ante la nefasta planificación de conexiones diseñadas. Pocas soluciones nos ofrece al panorama deficitario de conexiones ferroviarias de la provincia con un planteamiento que de momento tan solo beneficia a Málaga.

Exigimos explicaciones y una rectificación urgente de lo conocido hasta el momento”.



Saavedra lamenta este nuevo desprecio a los granadinos que vuelven a quedarse en el furgón de cola generando un agravio considerable entre las dos provincias. “Tenemos a los malagueños que pueden salir desde su ciudad a primera hora de la mañana, llegar a Granada y volver a casa esa misma tarde y tenemos a otros, de nuevo granadinos, que tienen que esperar a las siete de la tarde para ir a Málaga y pernoctar para regresar al día siguiente”. “Esto es un despropósito que no tiene nombre”, ha dicho el dirigente

granadino, que exige al Gobierno de Pedro Sánchez a que cumpla con lo establecido y asegure las tres conexiones diarias que corresponden entre ambas provincias. “¿Por qué Málaga y no Granada?”, se ha preguntado, a la par que insta a los socialistas granadinos a que rompan el silencio que mantienen al respecto.



“Basta ya de esa complicidad del PSOE de Granada. El secretario general del PSOE de Granada es el presidente de la Diputación que tendría que velar por los intereses de esta provincia. Pero es que a su bochornoso silencio se suma el del alcalde de la capital, Paco Cuenca”.



Por ello, Saavedra les pide que se pongan de una vez a trabajar por Granada y dejen de confrontar con la Junta de Andalucía que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, está trabajando para Granada y

espera “que al menos en esto el PSOE de Granada sea escuchado porque estamos siendo testigos desde hace meses del poco peso que tienen el alcalde de la ciudad y los socialistas granadinos en el Gobierno y en su partido para acabar con el desprecio sistemático de Pedro Sánchez con Granada”. “Por desgracia estamos ante un capítulo más. No solo es Málaga. También son las conexiones con Madrid que siguen siendo más que deficitarias e inasumibles para una gran parte de la sociedad granadina”.