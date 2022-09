El PP logra el respaldo del pleno para instar al Ayuntamiento de Granada a convocar la Comisión de Calidad Ambiental

El grupo municipal del PP ha conseguido el respaldo del pleno del Ayuntamiento para aprobar dos mociones por las que insta al Gobierno socialista a que convoque la Comisión de Calidad Ambiental de la ciudad y a que lleve a cabo un plan asfáltico en las calles de la capital, cuyo estado pone en peligro a los granadinos.

Las mociones, defendidas por las ediles popular Pepa Rubia y Eva Martín, han contado con el apoyo de los corporativos, incluso siendo aprobada por unanimidad la propuesta de Eva Martín relativa al asfaltado de la capital.

Por una parte, la concejal Pepa Rubia ha manifestado que “esta comisión se constituyó el 29 de marzo de 2016 como un espacio abierto y dinámico dirigido a que las distintas instituciones y colectivos que lo integran pusieran en común y debatieran las distintas propuestas relacionadas con el medio ambiente”.

Rubia ha recordado que, “tras unos años sin celebrarse, esta comisión se convocó el día 20 de enero de 2020, participando en este foro el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, quien nos habló de lo que iba a ser la revolución verde o el nuevo Plan de Calidad del Aire para Granada y el área metropolitana, y los técnicos del área de Medio Ambiente de la ciudad, que centraron esa reunión en dar cuenta del Protocolo de Actuación para Episodios de Alta Contaminación”.

Según la edil popular, “curiosamente, al PSOE, que continuamente habla de la importancia que tienen para ellos las políticas medioambientales; del sentido transversal del área de Medio Ambiente con el resto de concejalías o de otras administraciones públicas; y del consenso que siempre buscan con el ciudadano, asociaciones, fundaciones y resto de instituciones; le falta lo fundamental, y es que lo hagan realidad”.

Rubia ha criticado que “después de 14 meses de gobierno socialista en Granada, aún estamos esperando la convocatoria de la Comisión de Calidad Ambiental de la Ciudad, pese a que se estableció debía celebrarse cada tres meses”.

Así, la edil ha instado al equipo socialista a que “se ponga a trabajar y que sea convocada a la mayor brevedad posible esta comisión como espacio de consulta y deliberación de grupos políticos y entidades públicas y privadas, con el objeto de que, con el mayor consenso posible, se puedan analizar, debatir y recepcionar ideas y propuestas para mejorar la calidad del aire de la ciudad y buscar un desarrollo sostenible”.

Igualmente, ha pedido al PSOE que “deje ya de vender proyectos a largo plazo y lo que va a hacer cuando lleguen los fondos europeos, los cuales pueden llegar o no, como ha sucedido con la renaturalización del rio Genil, y que se ponga a trabajar en hechos concretos y no en proyectos no conseguidos”.

Por su parte, Eva Martín ha informado que “después de varios ruegos presentados, atendidos en pleno por el equipo de gobierno socialista, pero no materializados, desde el grupo popular se ha conseguido sacar adelante también, con la unanimidad del pleno, una moción para llevar a cabo un plan asfáltico, dado el mal estado del firme de las calles de la ciudad, el cual no ha sido atendido debidamente por el PSOE durante este verano”.

Martín ha expuesto que “hasta la fecha, no ha habido plan asfáltico, algo que venía siendo habitual, aprovechando los meses estivales para llevar a cabo esta actuación, dado que los cortes de tráfico y los ruidos derivados de estos trabajos afectan a un menor número de ciudadanos, al encontrarse de vacaciones fuera de la ciudad”.

Además, ha reseñado la concejal del PP, “para evitar que los planes asfálticos se conviertan en electoralistas y efectistas, en lugar de efectivos, y para que no se arreglen siempre las mismas calles, es necesario que los mismos sean consensuados con los vecinos y se atienda, además del criterio de los técnicos del área correspondiente, las prioridades apuntadas por los vecinos en las Juntas Municipales de Distrito (JMD)”.

Martín ha mostrado su satisfacción por conseguir con unanimidad “el compromiso del Ayuntamiento de concretar, en función de las demandas presentadas por las asociaciones de vecinos y demás colectivos en las JMD y de la disponibilidad presupuestaria, un plan asfáltico anual que atienda las zonas más deterioradas de la ciudad y aquellas en las que la seguridad ciudadana en el tránsito por la vía pública se encuentre amenazada, siendo el estado muy peligroso especialmente para los vehículos de dos ruedas”