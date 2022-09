Preocupación para el ritmo de los proyectos el Plan de Turismo de Grandes Ciudades financiados con Next Generation

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha alertado de la posible pérdida de fondos europeos Next Generation si no desarrolla los proyectos pendientes dentro del Plan de Turismo de Grandes Ciudades, en el que está incluida Granada, y que se encuentra "abandonado" por parte del actual equipo de gobierno del PSOE "desde hace más de catorce meses", según los populares.

El coordinador y la concejal del Grupo Municipal del PP, Luis González y Eva Martín, han denunciado esta mañana la situación. La edil popular ha mostrado su deseo de que "no ocurra como en tantas otras ocasiones cuando ha gobernado el partido socialista, que el Plan de Turismo de Grandes Ciudades de Granada se quede en un cajón a mitad de su ejecución". Eva Martín señala la preocupación del Grupo Municipal Popular porque "el PSOE no se ocupa de este asunto" y ha ejemplificado que "en 14 meses de gobierno socialista en la capital, el concejal de Turismo no haya materializado ninguno de los proyectos que abarca la primera fase del Plan de Turismo de Grandes Ciudades".

Martín ha indicado la desesperación del PP y de la ciudadanía al comprobar "como la ejecución de estos proyectos se ha quedado en una foto fija en la que prácticamente no se avanza", sino que cada mes que se celebra la correspondiente Comisión Informativa de Turismo, "en la que se nos facilita un resumen, entre otros temas, de este estado de ejecución de los proyectos que comprenden la primera fase del citado plan, se nos proporciona un informe que es un copia y pega de documento del mes anterior". La edil del PP ha criticado que "hay proyectos que están en la misma fase que hace 14 meses, en los que no se ha avanzado absolutamente nada, y vivimos en el día de la marmota, en un ‘deja vu’, en un esto ya me lo han contado antes".

"Estamos ante un área más del equipo de gobierno socialista que está paralizada, con falta de impulso, de voluntad y de coraje político para sacar adelante este proyecto", de manera que se está dejando que "el turismo se recupere a pulmón, sin ayudas", ha aseverado Eva Martín. Según la concejal popular, la muestra la tenemos en "el número de comparecencias o notas de prensa que ha hecho el concejal de Turismo a cuenta de este Plan de Turismo de Grandes Ciudad, es decir, ninguna". De esta manera, ha añadido Martín, "tenemos otro concejal que se suma a la estrategia de mucho marketing en los anuncios de medidas que luego no existen, o nunca se aplican".

Eva Martín ha afeado que "de poco sirve vender en una rueda de prensa que se opta por parte del Ayuntamiento a presentar proyectos para convocatorias de fondos Next Generation o promovidos por otras administraciones, si después el equipo de gobierno socialista de la ciudad no es capaz de ejecutar en tiempo y forma estos proyectos aprobados". La edil del PP ha lamentado que "como administración damos imagen de ser pocos solventes, de falta de capacidad para ejecutar proyectos, por lo tanto, perdemos credibilidad antes otras administraciones.

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha reseñado que "el turismo es algo fundamental para la estructura económica de Granada, es transversal y afecta a todas las áreas, pero desde el gobierno socialista no se está haciendo prácticamente nada por potenciar los diferentes vectores que convergen en ese desarrollo turístico".

Según el edil popular, "no solo entra en juego el Plan de Grandes Ciudades, ni el tema de la señalética, sino que también hay que hablar del abandono del casco histórico de Granada y del Plan Centro, que antes era una reivindicación histórica del PSOE cuando gobernaba el PP". Al hilo, Luis González ha cuestionado "qué se sabe del Plan Albaicín, de los nuevos desarrollos culturales y de los nuevos itinerarios paisajísticos".

El coordinador del PP ha aportado que "ahora mismo la postura de potenciación turística viene definida por la Junta de Andalucía, que es quien viene desarrollando proyectos de innovación en el casco histórico de la capital, en el Albaicín y en los elementos fundamentales de atracción de público para la ciudad de Granada".

En otro orden de cosas, Luis González ha reprochado que "estamos acostumbrados a anuncios en medios de comunicación de desarrollos a realizar por parte del equipo de gobierno socialista que al final quedan en nada, como el anuncio de que no se va a hacer el cauce del rio Genil, que se vendió como la gran transformación urbana de la ciudad y todo ha quedado en un bluf, están saliendo blufs por todos los sitios".

González ha expuesto que "el Albaicín está cada día más sucio, más incomunicado, con más pintadas y menos recursos, siendo el elemento turístico por excelencia, junto con la cultura en Granada, la que se ha convertido en únicamente conciertos patrocinados por una marca de bebidas" y ha añadido que "con el turismo pasa igual, no hay proyecto histórico, no hay proyecto de ciudad y se están difiriendo proyectos para realizar en el año 2023 por motivos electorales, si es que se llegan a desarrollar, porque aún se encuentran en fase de iniciación".

El edil popular ha denunciado "la falta de iniciativa, la falta de proyectos y la falta de concreciones, que se quedan en meros anuncios, porque al final hace falta tener ideas y centrarse en lo que potencia la imagen de ciudad, elementos como el turismo, la limpieza, falta de comunicaciones, falta de integración, falta de desarrollo cultural y de colaboración institucional, asignaturas pendientes del equipo de gobierno socialista, cuya no aplicación del proyecto de grandes ciudades está conduciendo a la capital a la posibilidad de perder fondos europeos".

Luis González ha manifestado que "ya lo estamos viendo con los fondos EDUSI, con determinadas obras en la ciudad de Granada y los proyectos de transformación social, urbana, cultural y turística y ha lamentado que "esta es la Granada que tenemos y que nos está llevando a perder el posicionamiento en un proyecto turístico del que la ciudad depende, y no de los grandes proyectos económicos industriales, sino de la cultura y el turismo, que son los grandes huecos de la política actual del PSOE".

El Plan de Turismo de Grandes Ciudades de Andalucía se aprueba por orden de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía el 23 de abril de 2020 durante el anterior mandato del PP. Como consecuencia derivada de los efectos de la pandemia, por distintos motivos se han firmado dos adendas al convenio inicial, que se rubricó el 3 de marzo de 2021. La primera adenda amplía en 12 meses el plazo de ejecución de las actuaciones de la fase I, hasta el 3 de marzo de 2023. Ahora se ha firmado una segunda adenda para posponer el inicio de las actuaciones de la fase 2 de 2022 a 2022.

Para la primera fase, el presupuesto de este plan es de 1.107.868.56 euros, cofinanciado al 50% por la Junta de Andalucía. En estos momentos, se encuentra en primera fase los siguientes proyectos: implantación de un sistema de medición de flujos turísticos en barios históricos. Este proyecto está en fase 2 (implementación de los pliegos técnicos para la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo los proyectos). Este proyecto está igual que en septiembre de 2021, no ha habido avances, denuncia el PP. Luego está eñ Plan de optimización y reordenación de la señalética peatonal del conjunto histórico de Granada. En fase 2 -elaboración de pliegos técnicos y administrativos de fabricación e ilustración de señales-. Difícilmente se llegará a marzo con este proyecto para mejorar la imagen de Granada materializado. "Granada es un destino que habla por sí solo, pero lo que ayuda al visitante y al turista no cumple con las expectativas y dice mucho del gobierno socialista de la ciudad, de su desidia y de su dejadez", ha manifestado Eva Martín. Creación y puesta en valor de itinerarios culturales, gastronómicos y históricos a través de la red "Mírame: Rede de Miradores de Granada". Proyecto museológico. Granada y los viajeros románticos. Está en pausa. Oficina Virtual Web. En Fase 2, no se ha movido este proyecto en 14 meses. Ningún avance.