El PP pide al Ayuntamiento de Granada más promoción turística para volver a las cifras precovid

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada pide al gobierno socialista de la ciudad que salga de su letargo en la gestión y de su inactividad y ponga en marcha medidas urgentes para ayudar a la recuperación del sector turístico de la capital, especialmente campañas de marketing para potenciar Granada como destino turístico internacional, ya que Granada se encuentra en la cola de Andalucía de cara a alcanzar los niveles de actividad anteriores a la pandemia. Estos datos suponen un lastre económico para una ciudad que vive del sector servicios, concretamente, del turismo, el comercio y la hostelería.

Así lo han manifestado esta mañana el coordinador y la concejal del Grupo Municipal del PP, Luis González y Eva Martín, tras conocerse que el turismo granadino es el que más lento se recupera de toda Andalucía,

según la Encuesta de Ocupación Hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La edil Eva Martín ha lamentado que “esta tendencia negativa se ha confirmado de nuevo, una vez conocidos los datos relativos al cierre del verano turístico en la provincia de Granada, facilitados por el INE, con los que se confirma que Granada aún está muy lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia” y ha agregado que “este estudio advierte que el diferencial más preocupante se encuentra en las cifras

de la capital”.

Martín ha mostrado su preocupación de que “haya cuatro provincias andaluzas que han conseguido en este mismo periodo de tiempo superar sus registros de hace tres veranos, mientras que Granada se queda atrás, estando muy lejos de alcanzar las cifras prepandemia, siendo la capital la que más lejos se encuentra para llegar al nivel precovid”. La concejal del PP ha aportado que “con estos datos, está claro que, en lo que respecta a la capital, el gobierno socialista de la ciudad tiene que espabilar sí o sí en la gestión de las políticas turísticas de la ciudad”.

Martín ha incidido en que “estos datos publicados por el INE nos dan la razón, cuando decíamos que no era el momento oportuno para quitar al sector de la hostelería y el comercio las bonificaciones que el anterior equipo de gobierno de la ciudad del PP había implementado”. Eva Martín ha recordado que “hace unas semanas también advertíamos que el ritmo de ejecución de los proyectos de la primera fase del Plan de Grandes Ciudades no era el adecuado, que faltaban seis meses para concluir la prórroga de la primera fase y que no se había materializado ningún proyecto, que estaban todos enredados en distintos trámites administrativos, pero que la mayoría estaban en la misma fase que hace 14 meses, cuando entró la nueva corporación”.

La edil popular ha reseñado que “no podemos vivir solo de las rentas de contar con uno de los monumentos más visitados, como es la Alhambra, o espabilamos o nos comen”, y que “el Ayuntamiento tiene que apostar mucho más por mejorar las campañas de promoción internacionales, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes que están lastrando estos datos”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha informado que “en 2020 la Universidad de Granada (UGR) desarrolló un estudio que hablaba sobre el impacto económico de la crisis sanitaria en el sector turístico de la ciudad, el cual ha dado la razón a la falta de respuesta y de iniciativa política para solventar esta crisis”. Luis González ha reprochado que “la administración central solo pone chinas en el zapato en la recuperación económica del país y, en concreto, de los servicios, con subidas de impuestos como la del IVA en las bebidas con azúcar, lo que repercute en la hostelería y el comercio

con subidas de precios, y con un IPC que está cercano a los dos dígitos y subiendo”.

González ha remarcado que “lo que está afectando, frente a otras provincias, a la recuperación económica del sector es en gran medida la imagen propia que se proyecta de la ciudad, la cual viene determinada

por las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal socialista, que no solo no apoya al sector económicamente al subirle los impuestos, sino que además no propicia la recuperación de la imagen del sector”.