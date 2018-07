El PP acusa al Ayuntamiento de mostrar un "absoluto desinterés" por el pequeño comercio

El grupo municipal del PP de Granada instó al Ayuntamiento a que "atienda las necesidades del comercio local, en lugar de dejar a su suerte a los pequeños y medianos comerciantes". Los populares criticaron ayer "la desidia del gobierno de la capital con el sector", así como su "absoluto desinterés y desconocimiento de la realidad, las carencias y las inquietudes del mismo".

La edil del PP, Raquel Fernández, lamentó que esta "falta de dominio del área, y la falta de comunicación y consenso con los comerciantes lleve al gobierno de Cuenca a ejecutar actuaciones inconexas, sin criterio y que no se corresponden con las necesidades que reclama en sector".

Fernández puso el ejemplo de que "el gobierno local habla de actividades dinamizadoras que no son tal, puesto que el 35% del presupuesto total para el área de comercio lo han ejecutado con el 'Granada Enamora'". También señaló que los comerciantes trasladaron al PP que esa actividad se realizó en torno a la celebración de una fecha comercial, San Valentín, en "una semana donde las ventas para los comercios están garantizadas". Por ello, los populares "no comprenden cómo puede ejecutarse ese porcentaje del presupuesto en ella y luego no realicen otras actividades que sí podrían ayudar a dinamizar la actividad comercial en épocas más bajas".

"El problema de Cuenca y su equipo es que, además de no conocer el sector, tampoco interactúan con él ni consensuan las actividades a realizar para que puedan revertir positivamente en el mismo", criticó Fernández, quien añadió que el PSOE "tampoco ha puesto en marcha el Consejo Municipal de Comercio" y que "ni siquiera tenemos el informe de viabilidad, a pesar de que han pasado 14 meses desde que presentamos una moción plenaria en mayo de 2017".