El PP pide al Ayuntamiento de Granada que retome las actividades de Juventud

El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Ruiz Cosano, ha exigido hoy al Gobierno de Francisco Cuenca que retome las actividades del área de Juventud tras seis meses de “auténtico parón”. Según ha detallado el edil, en este periodo ha pasado tiempo más que suficiente para conocer las directrices y líneas de actuación de todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, “la parálisis total del PSOE está provocando el bloqueo más absoluto del consistorio granadino que se evidencia cada mes con la celebración de comisiones, juntas de gobierno y plenos ordinarios si expedientes y completamente vacíos de contenido”.



Una de las áreas más perjudicadas en este sentido es Juventud a pesar delas evidentes necesidades que tienen los jóvenes en un momento de pandemia que ha trastocado su presente y futuro. Tal y como ha detallado el edil, durante los dos años que el PP ha gobernado la ciudad, se pusieron en marcha programas de calado y se invitó a los jóvenes a participar activamente en la toma de decisiones, por ejemplo, con la celebración del Consejo Municipal de la Juventud o la puesta en marcha del Plan Joven 2020-2023.

Este proyecto recogía iniciativas “cruciales” para los jóvenes relativos a empleo, vivienda, acceso a la cultura con multitud de acciones y propuestas siguiendo los criterios profesionales de los funcionarios del

área así como contando con la opinión de los colectivos juveniles. Todo ello dio como resultado una propuesta transversal con un presupuesto de dos millones de euros que ha sido bloqueado ahora por la “ineptitud socialista”.



También, en ese periodo, se incrementaron las actividades culturales del Rey Chico con uso interrumpido de este espacio para promocionar a artistas jóvenes o se elaboraron campañas para fomentar el uso de la

mascarilla y otros hábitos preventivos frente a la COVID con vídeos y programas para redes sociales a lo que se suma toda la oferta de actividades o concursos.



Frente a todo este ingente trabajo en un momento complejo marcado por la pandemia, el edil ha asegurado que el PSOE ha paralizado todo el trabajo limitándose a darle continuidad a las actividades ya programadas por el PP sin ni una sola iniciativa novedosa para, por ejemplo, ofrecer alternativas de ocio saludable frente al botellón que cada fin de semana toma todos los distritos.



“El equipo de PSOE ha demostrado, en solo seis meses, que los jóvenes no son su prioridad” ha dicho Ruiz Cosano quien lamenta que, nada más conformar el Gobierno, suspendieran al que fue subdirector general con el absurdo argumento de no saber break dance. En este sentido, también ha criticado que el PSOE haya negado la participación de los jóvenes en órganos como el Consejo de Juventud que, en seis meses, no se ha convocado ni una sola vez.



“El PSOE no quiere escuchar lo que la ciudadanía quiere trasladarle por eso han optado por desmantelar cualquier mecanismo de participación demostrando, una vez más, que este Gobierno dirigido por el señor

Cuenca, es “tránsfuga en ideas e ideología”.



Para finalizar, el edil ha anunciado que va a solicitar un informe que describa, fielmente, qué está haciendo esta área más allá de continuar con los programas de la etapa anterior así como reivindicar la convocatoria del Consejo de Juventud.