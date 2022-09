El PP denuncia el "oscurantismo" del Ayuntamiento de Granada por el "injustificado" retraso del nuevo contrato de basura

"Retraso injustificado", "oscurantismo" y "falta de transparencia". Así define el grupo municipal del PP la gestión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada con el nuevo contrato de basura, que acumula ya más de dos años y medio de retraso y que tiene en prórroga a Inagra cobrando 100.000 euros diarios sin contrato en vigor.

Los concejales Pepa Rubia y Francisco Fuentes han denunciado que no tienen información sobre cómo va el proceso ni los pliegos que el PSOE decidió comenzar de nuevo "porque no contaron con nuestro borrador en el que ya estaba el pliego de prescripciones técnicas realizado tras muchas reuniones y trabajo". De hecho, dicen esperar una reunión que no se termina de producir con el Gobierno y el resto de grupos para conocer el procedimiento.

"Se han limitado a hacer transferencias de crédito y cada mes que pasa el Ayuntamiento paga más de 100.000 euros al día a una empresa que trabaja con una prórroga, no con contrato. Y pese a que el Interventor ya en febrero advertía de dejadez de funciones en la licitación del contrato y de responsabilidades legales", ha dicho Rubia.

El PP denuncia también que pese a que ya hay nuevo presupuesto municipal "no sabemos el precio de la licitación final del nuevo contrato", que se temen no estará listo este mandato ante la convocatoria electoral de la primavera de 2023 y los plazos mínimos que se llevará el proceso.

Un proceso que se podría llevar hasta dos años

Fuentes ha explicado esos plazos: "Siendo benévolos y suponiendo que los pliegos estén aprobados en septiembre, debe pasar por Junta de Gobierno Local y publicarse en la plataforma de contratos y en el DUE. Y al ser un contrato sujeto a regulación armonizada hay un plazo no inferior a 30 días hábiles como mínimo para presentar ofertas siempre que ninguna empresa impugne los pliegos, que casi siempre ocurre. Se suele dar 60 días para esa presentación de ofertas. Así, nos metemos en diciembre y tendrán que analizar las propuestas presentadas. Y son muchos folios de grandes empresas y es la primera vez que se hará en el Ayuntamiento, por lo que estaríamos en el primer trimestre de 2023 para la adjudicación provisional y mientras la empresa sigue prestando el servicio, si no es recurrida. Y en abril ya las elecciones municipales estarán convocadas", por lo que auguran que no llegue el contrato en este mandato.

Como ejemplo ha puesto la ciudad de Vitoria, con un contrato de 25 millones de euros inferior al de Granada. "En mayo de 2019 aprueba los pliegos, en noviembre de 2020 se reúne la mesa de contratación y en abril de 2021 se produce la la adjudicación definitiva, dos años después".

"¿A quién beneficia este retraso? ¿Qué interés oculto hay detrás? ¿Por qué esta demora si ya hay presupuesto aprobado?", se pregunta Fuentes, que insta al Gobierno a que "trabaje, cumpla sus compromisos y no mienta a los ciudadanos diciendo que se va a licitar cuando no sabemos nada de los pliegos ni del contrato. Con los plazos comparativos con otras ciudades incluso más pequeños, se acabará el mandato y no estará adjudicado", mantiene.

La concejal dice que saldrá pero no da fecha

La nueva concejal de Contratación, Ana Muñoz, preguntada sobre los contratos y posible plazo, no ha dado fecha definitiva pero ha dicho que "ambos van a salir adelante en tiempo y fecha", como vienen repitiendo desde su llegada al Gobierno aunque ya se han incumplido algunos plazos como que estuviera en febrero y en julio. El objetivo para la concejal es que esté antes de final de año pero no da fechas.