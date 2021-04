PP y Cs acusan a la oposición de "boicotear" la voluntad de consensuar los presupuestos de Granada

Tras la tensa reunión de ayer del grupo de trabajo para consensuar unos nuevos presupuestos para 2021 en Granada, el escenario que queda es que los dos bloques, por un lado el bipartito (PP y Cs) y por otro la oposición (PSOE, Podemos-IU y Vox), se acusan de no tener voluntad de negociar unas cuentas nuevas.

Desde la oposición avisaron desde que recibieron los documentos de borrador inicial que con esos números y un descuadre de 40 millones de euros se mostraba la intención del gobierno local de no querer aprobar unas cuentas nuevas ante la imposibilidad de cuadrar semejante diferencia, a lo que obliga el plan de ajuste, y mantener prorrogadas las de 2020. Un hecho que los llevó a unirse de forma excepcional el bloque de la izquierda (PSOE y Podemos-IU) con Vox para pedir un grupo de trabajo.

Y reunión tras reunión, van tres, una al mes, en lugar de hacerse una a la semana como se aprobó, se evidencian más las diferencias que los puntos de acuerdo y verdadera efectividad. También la oposición ha criticado la falta de transparencia del bipartito al no permitir en la penúltima reunión la presencia de la prensa y en el encuentro de ayer por no permitir la comparecencia de técnicos.

Pues todos estos motivos son los que también llevan al bipartito a acusar a la oposición de lo mismo de lo que son acusados, de no querer aprobar unas cuentas para este año. De hecho les acusan de "boicotear" esa voluntad.

Hoy, los portavoces de PP y de Cs han valorado la reunión de ayer a preguntas de este periódico y han coincidido en criticar a la oposición. Con todo, con estas diferencias evidentes, César Díaz confirma que se van a "esforzar al máximo para propiciar el acuerdo". "Crear el grupo de trabajo ya supone un antes y después y tenemos la misma voluntad de acuerdo que en 2020", cuando se alcanzó un acuerdo con el PSOE en el denominado Pacto del Codo, que permitió tener cuentas nuevas tras cinco años prorrogándose.

De ese pacto del año pasado, firmado por los portavoces César Díaz, Manuel Olivares y Paco Cuenca, Olivares ha desvelado que "se llegó a un acuerdo porque el presupuesto estaba cuadrado y se ofreció al PSOE decir dónde utilizar el remanente para gastar más. Si hubiera que haber decidido dónde gastar menos, no hubiera habido acuerdo porque el PSOE siempre habla de gastar más, no de gastar menos".

Díaz ha destacado la "nula voluntad de la oposición de trabajar y buscar un presupuesto de acuerdo". "Cuando es que no hay medios de comunicación, es que no hay técnicos... hay más voluntad de dificultar porque no hay voluntad de trabajar", asegura Díaz, que los acusa de "buscar cualquier excusa" y de que las propuestas "brillan por su ausencia".

Olivares ha dicho que el gobierno local "acepta todo mostrando su voluntad" pero que "los que van dando lecciones intenta boicotear" el trabajo, en alusión directa al PSOE, contra cuyo portavoz, Paco Cuenca, ha cargado asegurando que ejerce un liderazgo cuya estela siguen Podemos-IU y Vox.

"Intentan romper el consenso. En los plenos nos tienden la mano y luego no lo demuestran. Intentan paralizar el Ayuntamiento con el estigma de la parálisis", por lo que pidió a la oposición que deje de "torpedear y poner palos en las ruedas".