El PP critica el abandono del Gobierno a la Plaza de la Unidad de la Chana de Granada

El grupo municipal popular ha realizado hoy una visita a la Plaza de la Unidad junto a vecinos del distrito así como el presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de La Chana, Javier Rodríguez para denunciar el total abandono de este espacio tomado por “el vandalismo, los robos, el trapicheo y la suciedad”.

Tal y como ha detallado el portavoz del grupo, César Díaz "hemos tenido conocimiento de botellones, consumo y venta de drogas, robos en este enclave situado en el corazón de La Chana ante la impotencia de los vecinos que ven como, poco a poco, se degrada el barrio sin que el alcalde y su equipo tránsfuga haga absolutamente nada por evitarlo”.

En este sentido, el edil ha reiterado su petición para exigir al alcalde que convoque la Junta Local de Seguridad y pida ayuda a la Subdelegación del Gobierno para coordinar un dispositivo entre la Policía Local y Nacional que acabe con esta situación. “Los vecinos no pueden vivir con miedo o temor mientras el alcalde mira para otro lado” ha dicho Díaz quien asegura que los robos y el vandalismo también se han disparado situación que está siendo compartida en las redes sociales y que confirma el presidente de la Asociación de Comerciantes, Javier Rodríguez.

“Lo que no entendemos es como un alcalde que es de la zona no atiende a La Chana adecuadamente” ha dicho el presidente quien ha relatado que, además de la inseguridad que hay en la plaza, “es raro el día que a los comerciantes no intentan robarnos, colarnos billetes falsos”. “Exigimos presencia policial, nos hace mucha falta porque entendemos que todos los barrios tienen necesidades pero este está dejado de la mano de dios”.

A todo ello se suman los botellones y la quema generalizada de contenedores que está afectando a todos los distritos y que ha superado en el mes de septiembre la veintena. “En lo que va de octubre han ardido cinco algunos incluso afectando a vehículos estacionados en la vía pública suponiendo un elevado coste a las arcas municipales” ha dicho Díaz quien recuerda que la reposición de cada contenedor asciende a entre 1.200 y 2.000 euros.

Por su parte, la concejal Pepa Rubia ha lamentado el aumento de las quejas vecinales debido a la evidente disminución de las labores de limpieza que el grupo municipal ha comprobado de primera mano pues, entre los jardines de la plaza, había todo tipo de enseres, latas e incluso los restos de ascuas de haber hecho una barbacoa. Una situación que, tal y como ha detallado la edil, están sufriendo los vecinos de esta zona pero que el resto de los distritos de la ciudad que han visto que, el Grupo Municipal Socialista que tanto se quejaba en la oposición, no ha activado ni un solo plan especial de limpieza en tres meses-

“En estos momentos la limpieza brilla por su ausencia” ha remarcado la edil quien ha recordado que, el pasado año, por ejemplo, para estas fechas ya contábamos con un plan especial de limpieza de contenedores. Sin embargo, lo que nos reportan los vecinos es que el equipo de Cuenca, “no está haciendo absolutamente nada”.