El PP pide al Gobierno que aclare si renuncia a soterrar las vías del tren en Granada

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha pedido hoy al Gobierno central que aclare de una vez sus planes respecto a las vías del tren en Granada. Si contempla el soterramiento, como se lleva pidiendo años para la entrada a la ciudad, o aparca la propuesta.

Lo hace dentro del debate abierto sobre la idea de trasladar la estación de tren de Andaluces y sacarla del Centro para cerrar las "cicatrices" que dejan las vías en la entrada a la ciudad. Algo que para el alcalde es ahora prioritario para mejorar la calidad de vida de los vecinos ya que los redactores del nuevo Plan General han incluido la opción de cambiar la ubicación en la redacción del documento.

Díaz ha asegurado que el asunto "requiere de un debate sosegado y tranquilo con quien tiene las competencias que es Adif", planteando que además hay que hacerlo con el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales.

"Lo que antes era irrenunciable ahora no lo es"

"Nosotros no renunciamos a que Granada siga contando con la estación en el centro y especialmente defendemos la intermodalidad, que es fundamental en una infraestructura de este calibre", ha dicho Díaz, que señala que "lo que antes era irrenunciable para el alcalde ahora parece que no lo es, lo que antes era especulación ahora es bueno", en relación al cambio de parecer desde 2013 a la actualidad de Cuenca, que ahora se muestra abierto a plantear este debate cuando antes consideraba una pérdida para Granada que el AVE no llegara a la estación de Andaluces.

Díaz ha preguntado "dónde queda esa reflexión que hacía Cuenca en 2013 alegando el interés por mantener los 23.000 puestos de trabajo que suponía tener la estación en Andaluces o las pérdidas millonarias que se cifraban en 20 millones de euros por la pérdida de viajeros o pernoctaciones. ¿Dónde queda todo eso?", pregunta el concejal.

El PP insta así al Gobierno a que "confirme o desmienta si entre sus planes está o no el soterramiento de las vías del tren en Granada".

"Nosotros queremos y pedimos que dejen de engañar, de especular y marear a los vecinos en un tema tan serio como este. Mientras generamos estas polémicas y nuevas cortinas de humo para que la gente se distraiga, las cosas del comer están abandonadas", concluye el portavoz popular.