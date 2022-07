El PP acusa al Gobierno central de "aislar" Granada "por aire" tras la cancelación de varios vuelos con Madrid

Jorge Saavedra, secretario general del PP de Granada, ha criticado hoy firmemente la "cancelación en menos de 48 horas" de cuatro vuelos pertenecientes al puente aéreo Granada-Madrid, quedando apenas la posibilidad de viajar desde Madrid a la capital "solamente por carretera, dada la carestía de billetes de las pocas líneas de AVE existentes, lo que ha despertado la indignación de diferentes colectivos de la ciudad y la provincia, especialmente del empresariado".

De esta forma, Saavedra ha mostrado su indignación ante "el trato que Pedro Sánchez y el Gobierno del PSOE le están dando a la ciudad y a la provincia de Granada".

Jorge Saavedra ha reprochado que ya no solo se trata de "las conexiones ridículas que tenemos por AVE, que no pueden ser competitivas con otras ciudades similares a Granada", sino que "tampoco sabemos nada, no hay ningún avance sobre el Corredor Mediterráneo, ni sobre el tren a Motril" y ha añadido que, para "colmo de males, en la última semana hemos visto cómo también nos quieren aislar, sobre todo a la Granada más vaciada en las comarcas de Baza, Huéscar y Guadix, con ese recorte a los servicios de autobús".

Ahora, según ha denunciado el secretario general popular, "vemos cómo ni siquiera lo que está programado para poder volar desde nuestro aeropuerto hasta Madrid se cumple", sino que continuamente se dan cancelaciones, se ponen excusas y "una vez más Granada se queda aislada gracias al trato y la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista".