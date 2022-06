El PP insta al Gobierno a que apoye de manera "clara y decidida" el tren Granada-Motril

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley para incluir la conexión ferroviaria Granada-Motril en la propuesta de revisión de la Red Transeuropea de Transporte. “Estamos en un momento clave para el futuro de nuestra provincia y necesitamos el apoyo expreso del Congreso y del Gobierno de España para no dejar en el cajón un proyecto por el que es necesario apostar de manera clara y decidida. No contemplamos otro escenario y vamos a luchar por ello”, ha manifestado el diputado nacional por Granada Carlos Rojas, quien espera del resto de grupos políticos una única voz que muestre la unanimidad de todos en torno a una infraestructura “fundamental para hacer crecer y posicionar estratégicamente a Granada”.

Rojas llama a la unidad porque considera que es “vital” al igual que ha demostrado la Junta de Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno, el Ayuntamiento de Motril y el propio Puerto. “Ahora es necesario que esa unidad y ese apoyo que otros grupos políticos han manifestado abiertamente en nuestra provincia sea idéntico en el Congreso trabajando todos en la misma dirección. No puede haber una declaración ante la opinión pública en Granada en torno a la conexión ferroviaria entre Granada y Motril y otra radicalmente distinta en Madrid”, a lo que añade la importancia de que esta Proposición no de Ley salga adelante ya que

“cuantas más propuestas como ésta lleguen a la Unión Europea, más fuerza tendrá la petición”.

Déficit histórico

En ella, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España a realizar todas las acciones necesarias ante las instituciones europeas para que la conexión ferroviaria de Motril a Granada sea incluida en la

Propuesta de Revisión de la Red Transeuropea de Transporte argumentando el déficit histórico en el mapa de líneas ferroviarias en Andalucía Oriental que es necesario, ha apuntado el popular, remediar con la

finalidad de poder afrontar los próximos años con un sistema de transporte eficiente y sostenible.

“El esquema de la red ferroviaria, que debería ser similar al de la actual red de carreteras de alta capacidad, que conecta de forma directa capitales y centros de transporte como los puertos, está incompleto. Es necesario, más que nunca, que unamos nuestras fuerzas y que el Gobierno de España ahora cumpla con la provincia de Granada apostando de manera decisiva por su futuro y su desarrollo apoyando esta conexión ferroviaria”.