El PP pide al Gobierno la "hoja de ruta" para la integración de las vías del AVE en Granada capital

El PP de Granada ha exigido esta mañana al Gobierno "acabar de una vez con la cicatriz" de Granada y que explique cuál es la "hoja de ruta" a seguir para integrar las vías del ferrocarril en la capital. Durante una rueda de prensa, el presidente provincial de la formación, Francisco Rodríguez, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que aclare "a todos los granadinos" por dónde pasa el futuro de la integración de la Alta Velocidad en la ciudad después de las informaciones en las que ha conocido la idea del equipo redactor del PGOU de Granada del cambio de ubicación de la actual estación de tren a terrenos de la Vega adyacentes a la Circunvalación hasta la salida de Méndez Núñez. El Partido Popular además ha dicho que la petición ha sido ya registrada vía pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que se insta a que el Ejecutivo aclare si ha descartado el soterramiento de las vías del AVE hasta su llegada a Granada capital o, en caso contrario, que ponga luz sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de soterramiento.

Rodríguez dijo esta mañana que en el partido se encuentran "sorprendidos" por la postura del PSOE de Granada, "que cambia el discurso según quién ocupe el sillón en La Moncloa", algo que ha lamentado el dirigente provincial, que recuerda como "a Rajoy se le exigían 700 millones de euros para el soterramiento y ahora nos ponemos de perfil buscando una solución para que llegue en superficie". Por eso ha defendido la postura férrea del Partido Popular, que pasa por una estación del AVE céntrica e intermodal: "No nos podemos permitir otra ubicación que no cumpla con estos requisitos en una ciudad con el atractivo turístico, patrimonial e histórico como atesora Granada. Y nuestra posición no va a estar fuera de estas premisas".

"Estamos en una fase muy inicial que requiere de un debate sosegado y tranquilo, pero especialmente de consenso", ha dicho a la par que afea "el doble rasero del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que hace unos años alertaba de la pérdida de puestos de trabajo y ahora no tarda en posicionarse en el lado contrario de lo que por entonces exigía al Gobierno del Partido Popular. ¿Dónde están ahora los estudios que mostraban los socialistas a la opinión pública que cifraban en 20 millones de euros las pérdidas por un cambio de ubicación de la estación del AVE con una pérdida de viajeros y de pernoctaciones?", se pregunta recordando la posición del socialismo granadino que ha cambiado de "manera radical. ¿Con qué alcalde nos quedamos? ¿Con el Cuenca de hace unos años o el alcalde de los Mártires de estos días?". Rodríguez recuerda así las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía para que la actual estación de Renfe fuera intermodal y que fue el propio alcalde el que alzó la voz cuando se planteó un posible cambio de ubicación por lo que le exige seriedad y altura de miras para un proyecto vital para Granada que no puede tomar estas decisiones de manera unilateral en "el tiempo de descuento".

El presidente de los granadinos defiende la necesidad de acabar de una vez con la división y fractura de la ciudad provocada por las vías del tren que, además apunta, frena y paraliza el desarrollo, pero con una decisión que sea fruto del consenso de los agentes sociales, de los vecinos y de las formaciones políticas en busca de una solución de futuro, lo antes posible, para Granada. "¿Dónde queda la llamada constante y la firma de pactos que encabeza el alcalde de la ciudad cuando no es capaz de buscar el consenso con el resto de fuerzas políticas para asuntos de ciudad tan transcendentales como éste? "Hay que poner fin de una manera definitiva a la cicatriz en nuestra ciudad. El soterramiento que se pedía es el que esperamos ahora. Tenemos la estación, la ubicación y el entorno".

Es por ello que exige a Pedro Sánchez y al PSOE de Granada y su secretario general José Entrena que sean claros con los granadinos y expliquen cuál es la hoja de ruta del Gobierno en relación a la futura integración del AVE en Granada. "¿La solución pasa por el soterramiento que exigían a Mariano Rajoy hace unos años? o ¿ha cambiado desde la llegada de Sánchez a Moncloa y nos han estado engañando desde entonces?", a la par, que mantiene la petición defendida por el PP de Granada para aumentar a cinco las conexiones por AVE con Madrid, así como las frecuencias por Avant.

Asimismo, Rodríguez ha pedido más inversión para el tramo Almería-Granada y una mayor celeridad al Gobierno en los plazos para la llegada del Corredor Mediterráneo a la provincia. Por último, ha lamentado el sectarismo con el que la información trascendió a la opinión pública tras una reunión a puerta cerrada de las instituciones gobernadas por el socialismo en las que se excluyó a la Junta de Andalucía; por lo que exige respeto a la ciudadanía y a la Mesa del Ferrocarril.