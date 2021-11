El PP de Granada insta al Ayuntamiento a impulsar el comercio de proximidad con una campaña de navidad

El grupo municipal Popular presentará el próximo viernes en el pleno ordinario de noviembre una moción con la que pretende lograr el apoyo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada, especialmente el del equipo de gobierno del PSOE, para impulsar el comercio de proximidad a través de una campaña especial en Navidad. Para ellos, los populares han diseñado una batería de medidas compuesto por actividades, campañas de comunicación y ayudas directas para incentivar a la ciudadanía a comprar en el comercio local de los barrios.

Así lo ha explicado hoy la portavoz adjunta del PP en el Consistorio de la capital, Eva Martín, quien ha detallado que el objetivo de esta propuesta es “hacer un frente común para salvar el comercio”. Tras agradecer la labor de los comerciantes que tan rápido se adaptaron a la pandemia para cubrir nuestras necesidades más básicas, la edil ha asegurado que los “granadinos estamos en deuda” por lo que resulta imprescindible que “entre todos pongamos nuestro granito de arena para impulsar un comercio que tan mal lo ha pasado y que ha aguantado a pulmón sin recibir ni una ayuda de Gobierno central”.

“Las administraciones públicas tenemos que liderar esta apuesta para evitar que ningún comercio más se pierda” ha dicho la edil que asegura que, “cuando cierran los comercios los barrios mueren por lo que tenemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo”.

Entre las propuestas recogidas en la moción destaca el diseño de un plan especial de actividades, -en colaboración con las asociaciones de vecinos y comerciantes-, para dinamizar los distintos barrios de la ciudad durante la Navidad; realizar una campaña publicitaria a través de los medios de comunicación, autobuses urbanos y redes sociales municipales para incentivar las compras o crear una estrategia específica para impulsar el consumo en los mercados de abastos de la ciudad así como establecer ayudas directas.

Por otra parte, la edil ha lamentado que el alcalde que “prometía lluvias de millones” a los comerciantes y hosteleros cuando estaba en la oposición “no está cumpliendo con ninguno de sus compromisos y peticiones por lo que “nos vemos en la obligación de iniciar este frente común”. “Si no cumple demostrará, una vez más, que su palabra es humo como también lo son todas las medidas anunciadas desde julio de las que no hemos vuelto a saber nada como la creación de una oficina anticrisis o el comité de expertos COVID”, ha dicho.

En este sentido, la edil ha destacado la importancia de apostar por el comercio de proximidad que genera riqueza y empleo pues “el pequeño comercio supone el 13% del PIB de España, el 14,5% del total de establecimientos de nuestro país y genera más de 1,8 millones de puestos de trabajo”. Concretamente, en Granada, “el comercio de proximidad genera más de 15.000 empleos y contribuye a la riqueza neta en un 15%.

“El comercio junto a la hostelería es uno de los sectores clave de la economía de la ciudad y también, uno de los sectores que más se ha visto afectado por la pandemia” ha dicho Martín quien considera que a escasos días del inicio de la campaña de Navidad es “prioritario apoyar al comercio de todos los barrios para incentivar las compras teniendo en cuenta, además, que “los ingresos que se generan suponen un importante porcentaje de la facturación”.

Comprar en la panadería de la esquina o en la tienda de la calle de al lado tiene muchas ventajas, no solo para nuestro bolsillo, si no también para nuestro barrio en general” ha dicho Martín quien ha remarcado que “el comercio de proximidad es el que está cerca de ti, el que te abastece de productos sin necesidad de desplazarte lejos, ahorrando el gasto de combustible mientras contribuyes al cuidado del medio ambiente y a reducir tu impacto medioambiental”.