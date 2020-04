El PP de Granada pide al Gobierno más "anticipación y eficacia" en las medidas económicas

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, ha reclamado al Gobierno de España “más eficacia, flexibilización y anticipación” en las medidas económicas del ejecutivo para hacer frente al impacto provocado por el Covid-19. Así, ha puesto el acento en que “desde el PP ya hemos reclamado que es urgente la puesta en marcha de un plan de choque, sin improvisaciones, para reactivar la economía y proteger el empleo”. Rojas se ha pronunciado una vez que, esta semana, ha participado -junto al presidente provincial del PP, Pablo García, y diversos cargos públicos del partido- en una videoconferencia con representantes del sector empresarial granadino, “que cuenta con nuestro absoluto respaldo”.

Todo ello en el marco de las reuniones sectoriales que el Partido Popular de Granada ha puesto en marcha para analizar el impacto del Covid-19 en el tejido socioeconómico de la provincia, aportando soluciones y trasladando las diferentes situaciones a las instituciones, de cara a tomar las medidas necesarias.

El diputado nacional del PP ha insistido en el “total apoyo” de su formación al colectivo, que, además, se ha ido plasmando en “las medidas adoptada ya por el Gobierno de Juanma Moreno y en las diversas iniciativas que el Pablo Casado reclamado en el Congreso de los Diputados”. Todo ello para “exigir al Gobierno que urge y es fundamental la reactivación económica en esta crisis que está golpeando duramente al empleo”, algo que “nos preocupa muchísimo por lo que está sufriendo y lo que puede venir en los próximos meses”. Por ello, “hay que poner en marcha planes que “protejan el empleo e impulsen que la economía granadina siga adelante”.

Carlos Rojas ha remarcado la necesidad de “un plan de flexibilización y competitividad, con la reforma de leyes de segunda oportunidad y emprendedores, de unidad de mercado y concursal, y con planes específicos para los sectores más golpeados en esta crisis”. Entre ellos ha citado “autónomos, el turismo, la industria, el comercio, o el sector exportador”. Asimismo, se ha referido también a “un plan de choque de reactivación económica para reducir todos los costes fiscales, laborales y burocráticos y, sobre todo, que los empresarios puedan tener liquidez inmediata”.

En este punto el diputado del PP ha considerado que “el Plan de los ICO que presentó el gobierno no es un plan real, es un plan que tarda mucho. Los 200 mil millones de euros que presentó el Gobierno no aparecen en su totalidad. Veinte millones de euros se han agotado en días y hay que evitar el cierre de empresas”. En este sentido, prosiguió, “estamos proponiendo el aplazamiento voluntario del pago de los impuestos, garantizar la seguridad jurídica en los ERTE, agilizando también el pago de las prestaciones, y cubrir desde el Estado el coste por cierre económico ante la ineficacia del permiso y vacaciones remuneradas”.

Asimismo, ha subrayado su apoyo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, Pymes. El diputado del PP ha recordado que “son un sector fundamental en la economía de la provincia y también de España. Han sido clave en la recuperación económica tras la crisis económica, arrimando el hombro y manteniendo puestos de trabajo. Ahora se han topado con esta crisis provocada por el impacto del Covid-19 y es necesario que las instituciones estén a la altura, puesto que está en juego el bienestar de muchas familias”, declaró.

En este sentido Rojas ha aseverado que “ayer mismo conocimos que casi un millón de autónomos van a percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad, y el Gobierno ha anunciado que no pagarán las cuotas a la Seguridad Social de forma temporal, una exención que el sector reclamó desde el inicio de la crisis, que el PP también solicitó al Gobierno y, aun así, se le ha cobrado la cuota de marzo, a pesar de no tener ni actividad ni ingresos”. Es más, “la cuota de marzo de los trabajadores que sean beneficiados de la prestación por cese de actividad, no se devolverá hasta la segunda quincena de mayo”.

Carlos Rojas ha remarcado que desde el Partido Popular “trabajamos y seguiremos trabajando en la defensa de los intereses del colectivo”, y como ejemplo ha citado las acciones llevadas a cabo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía que ya, en su primer paquete de medidas, ha movilizado 900 millones de euros para dar liquidez a Pymes y autónomos, respaldando su actividad”. A ello, le ha sumado, entre otras medidas, los “50 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno Andaluz para ayudar a unos 160 mil autónomos en nuestra comunidad, mediante un pago único de 300 euros a autónomos y trabajadores por cuenta propia que se mantengan en alta y no hayan optado a las ayudas por cese de actividad, o que, encontrándose entre los servicios esenciales, han visto mermada su facturación”.

Así, ha reprochado al Gobierno de España “que haya retirado a las Comunidades Autónomas fondos como la formación para el empleo, que necesitamos para seguir ayudando, máxime teniendo en cuenta que la ayuda del Gobierno de España llega a base de rectificaciones y con demora. Lamentamos que Pedro Sánchez quiera financiar sus decisiones con los fondos que corresponden a las Comunidades Autónomas”.

Por ello, “lo que pedimos al Gobierno de España es la misma capacidad de compromiso y previsión de la Junta de Andalucía, que se anticipe y coordine medidas con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es necesario que atienda a las consecuencias que este virus está ocasionando a la economía y a la sociedad, para, entre todos, salir de esta situación cuanto antes”, finalizó.