El PP de Granada indica que “los culpables de esta situación son Sebastián Pérez y Luis Salvador”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha anunciado este miércoles, tras la investidura de Francisco Cuenca (PSOE) como alcalde, a quién “felicitó”, que “la culpa de que el Ayuntamiento haya caído en manos de la izquierda es de Sebastián Pérez, que dinamitó el proyecto de que nació con Cs hace dos años, y Luis salvador y Ciudadanos, que han puesto un imputado en la alcaldía y han mentido otra vez más a los granadinos”. Díaz ha añadido que harán una "oposición constructiva" y "buscarán puntos de encuentro" para que lo que resta de mandato "se ponga el foco en los intereses" de la ciudad y al "margen de los partidos políticos".

Díaz ha defendido en rueda de prensa que "nunca habrían querido llegar a esta situación" pero "no había otra manera --que su salida del equipo de gobierno-- para desenmascarar" a Luis Salvador, al que ha acusado de "atrincherarse durante un mes en un puesto que nunca mereció" bloqueando por completo la ciudad.

Junto a ello ha reprochado a este último que haya "consumado la mayor traición a los granadinos" haciendo alcalde a una persona "sobre la que pesan tres imputaciones graves" y se ha preguntado "dónde queda el código ético de Cs" y ha pedido explicaciones a este partido a todos los niveles, --provincial, regional y nacional--, por "haber incumplido todos los pactos y compromisos de regeneración democrática entregando la ciudad a un alcalde socialista triplemente imputado".

No obstante, ha aplaudido que esta formación haya anunciado la expulsión de Salvador y de su compañero José Antonio Huertas, pero matizando que el siguiente paso debe ser pedirles el acta de concejales; pues, según ha argumentado, Salvador "es una persona capaz de estar 20 años en el PSOE, coquetear con otros partidos y fundar Ciudadanos en Granada para al final venderse a otro partido para montarse un chiringuito que le permita seguir donde nadie le quiere".

Díaz también ha señalado a su excompañero de partido, Sebastián Pérez, como causante de haber perdido el gobierno y que un alcalde socialista haya llegado a la alcaldía, al haber "dinamitado el pacto al que se llegó hace dos años con Ciudadanos" y "abandonar el equipo de gobierno".

Pese a todo, el portavoz del grupo municipal del PP ha asegurado que a partir de hoy realizarán una "oposición constructiva" y velarán por que los proyectos que impulsaron durante sus dos años en el gobierno local "sean una realidad". "Vamos a trabajar desde la lealtad con Granada para que no pierda ni un minuto más", ha afirmado, al tiempo que ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que el PP coincide con muchos de los 40 puntos articulados por los socialistas para favorecer un pacto por la ciudad.

"Nuestra disposición es mejorar ese acuerdo por Granada para que sea una hoja de ruta que ponga el foco en los intereses de la ciudad y al margen de los partidos", ha añadido.

En cuanto a la opción de entrar a formar parte del equipo de gobierno, dado el ofrecimiento de Paco Cuenca a todos los partidos menos a Vox, César Díaz ha indicado que “hay que ir poco a poco”, pero no cerró las puertas, aunque “esa decisión hay que meditarla y no me corresponde tomarla a mí”.