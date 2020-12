El PP de Granada aborda la situación de los autónomos que atañe a más de 65.000 granadinos

El presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, trasladó a Rafael Amor, presidente regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos y miembros de la directiva del colectivo, todo el respaldo del partido y su total disposición para seguir trabajando de la mano en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a un colectivo "fundamental" y "generador de empleo y riqueza en la provincia".

En el encuentro, realizado online, participaron también el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, y el vicesecretario de Sectorial, Manuel Francisco García. En dicha reunión se abordó la compleja situación que afrontan los autónomos en Andalucía, y muy especialmente en Granada. La provincia cuenta con 65.644 autónomos, de los cuales, 17.072 pertenecen al sector comercio y 6.824 a la hostelería.

"Seguiremos trabajando junto a ATA Andalucía para ayudar a los autónomos en estos difíciles momentos, especialmente en Granada. Exigimos a Sánchez que tome ejemplo del Gobierno de Juanma Moreno y ponga sobre la mesa ayudas efectivas para ayudar a salvar negocios y empleos", insistió el presidente del PP granadino.

En este punto, ambos remarcaron el "esfuerzo y sensibilidad" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, con la aprobación del Plan de 667 millones para la Comunidad Autónoma y un plan especial para Granada, "dando un balón de oxígeno a quienes más lo necesitan en estos momentos, "mientras el Gobierno de España, el que les cobra las cuotas e impuestos, los deja desamparados", según Rodríguez.

El dirigente provincial recordó que el montante total del Plan puesto en marcha por el Gobierno Andaluz es la cuantía más elevada de las adoptadas por las restantes Comunidades Autónomas. Un hecho que también subrayó Amor, quien además destacó que, con el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno Autonómico, se ha "triplicado" la cuantía dedicada al colectivo respecto al año anterior.

Por ello, Francisco Rodríguez y Rafael Amor destacaron la necesidad de que el Gobierno de España, al que exigen mayor compromiso, atienda las reivindicaciones del colectivo y ponga sobre la mesa medidas efectivas para ayudar al sector al igual que ha hecho Juanma Moreno.

Además, citaron que el número de autónomos en la provincia ha aumentado entre noviembre de 2019 y 2020, registrándose 927 afiliaciones más. Por lo que "el Gobierno de España no puede dejar a su suerte a esos profesionales que a pesar de todo deciden emprender y generar nuevas oportunidades de negocio y empleo", declaró Rodríguez para, a renglón seguido, exigir al Gobierno de España que "no se desentienda" y "no deje solas a las Comunidades Autónomas, para hacer frente a las consecuencias económicas y sanitarias derivadas de la pandemia".

A este respecto, Amor manifestó que "los autónomos andaluces continúan liderando en noviembre el crecimiento nacional del RETA". Según el presidente del colectivo, Andalucía continúa liderando el crecimiento de autónomos a nivel nacional (2.504), acumulando el 72% del mismo".

Así ha hecho hincapié en la importancia "visualizar en cifras la fortaleza del trabajo autónomo en Andalucía que a pesar de los efectos económicos de la pandemia y de ser un colectivo muy afectado por las restricciones y la caída del consumo, pueda terminar el año con 8.000 autónomos más". Por ello ha apelado a seguir trabajando con unidad para salir de esta situación "aunque Andalucía está mostrando fortaleza, responsabilidad y sentido común no podemos bajar la guardia y es necesario continuar buscando el equilibrio entre salud y economía".