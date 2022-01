El PP saca pecho en Granada de su gestión sanitaria con la campaña '+ Que Nunca'

El Partido Popular ha presentado esta mañana en Granada la campaña '+ Que Nunca', que recorrerá toda la provincia para dar a conocer las actuaciones que se han desarrollado, y que están desarrollándose,

para mejorar la atención sanitaria a todos los niveles en Granada. Durante la presentación, el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra, ha destacado el lema de la campaña que viene a reflejar como

más que nunca se está invirtiendo en Andalucía. “Tenemos más personal sanitario que nunca, tenemos más gasto sanitario por habitante que nunca y tenemos más inversión para mejorar las infraestructuras sanitarias que nunca”.

El dirigente granadino ha detallado las inversiones más destacadas en la provincia que pasan por la construcción de nuevos centros de salud que vienen a dar respuesta a las necesidades de atención de la ciudadanía y cómo se han desatascado obras que, sin explicación alguna ha dicho, continuaban paralizadas durante años como el centro de salud de Bola de Oro en la capital.

“Ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular, un Gobierno del Cambio para demostrar que había otra forma de hacer las cosas. Solo hacía falta aparcar la propaganda e invertir. Y eso es lo que ha hecho

Juanma Moreno no solo en Granada sino en toda Andalucía”. Saavedra ha salido así al paso de las críticas de los partidos de la oposición a los que ha afeado tener una actitud cicatera frente al modelo de gestión sanitaria del ejecutivo andaluz. “Todos recordamos qué hizo el PSOE con la sanidad. Todos tenemos muy reciente cómo quisieron cerrar un hospital. Cómo la ciudadanía se echó a la calle por una gestión de espaldas a las necesidades reales de los granadinos. Pero más allá, todos sabemos ya en qué se gastaba el dinero el Partido Socialista cuando gobernaba la Junta de Andalucía como su cortijo particular. Todos sabemos ya en qué se gastaba el dinero el PSOE en Andalucía y no era precisamente para invertir en mejorar nuestra sanidad”.

Saavedra ha reconocido la situación tensionada en la que se encuentra la atención primaria no solo en nuestra provincia sino también en otras donde precisamente también gobierna el PSOE. “La sexta ola, y la capacidad de transmisión de ómicron ha ejercido una presión sin precedentes. Ahora habría que hacer un ejercicio de imaginación y pensar en cómo hubiera sido en nuestra tierra la gestión de la pandemia con los contratos basura y el déficit en infraestructuras tan importante que teníamos arrastrado de los años donde la fiesta, y lo que no eran fiestas, si tenía financiación pública a diferencia de nuestro sistema sanitario”.

“Ahora, más que nunca tenemos más personal frente a los contratos basura que se ofertaban a los sanitarios. Ahora, más que nunca se están abriendo nuevos centros de salud, más hospitales y todo ello, en plena pandemia”. “Que el PSOE haya encontrado en VOX y en Podemos una alianza sin

justificación, no nos va a desviar de nuestro objetivo que es seguir invirtiendo en mejorar nuestra atención sanitaria. Vamos a recorrer toda la provincia para que todos los granadinos sepan el esfuerzo inversor y

el compromiso real, con hechos que no palabras, para revitalizar, reforzar e impulsar nuestro sistema sanitario”.

Junto a Saavedra, ha comparecido ante los medios de comunicación el vicesecretario de sanidad del Partido Popular de Granada, Nicolás Navarro, quien ha detallado el esfuerzo para la contratación de personal

sanitario poniendo fin a la cascada de fuga de profesionales que vivió Andalucía entre los años 2010 y 2018. “En esos 8 años, perdimos más de 7700 trabajadores y tan solo el Gobierno de Juanma Moreno, en tres, ha contratado a más de 30 mil alcanzando el 7% del PIB en inversión sanitaria, pasando de los 1211 euros por habitante en 2018 a los 1460 del último año”.

Además, Navarro ha recordado que esa inversión podría haber sido superior este año, rozando los 1600 euros, si la pinza antinatura de PSOE, Podemos y Vox no hubieran vetado el Presupuesto de la Junta para

este año 2022.