El PP de Granada pide al Gobierno un Plan Nacional de apoyo a las bandas de música para que puedan acceder a ayudas públicas

El diputado nacional por Granada del Partido Popular, Carlos Rojas, ha puesto en valor la Proposición no de Ley presentada por los populares en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional de apoyo a las Asociaciones Musicales, Bandas de Música y Federaciones y Consejos que las agrupan.

El objetivo de dicha PNL pasa por desarrollar los mecanismos necesarios para que las sociedades musicales puedan acceder a las líneas de ayudas pública, becas y planes de fomento de los sectores culturales y de las industrias culturales y creativas, removiendo los obstáculos para concurrir a las mismas aún tratándose de enseñanzas no regladas o de entidades formados por músicos no profesionales.

Asimismo, busca reconocer la figura del voluntariado cultural equiparándolo a todos los efectos, incluidos los fiscales, con el voluntariado social: modificar la tributación en el impuesto de sociedades del 25 al 10% para las sociedades musicales, entidades no lucrativas que en el actual marco normativo tienen consideración en términos fiscales de empresa privada; y el desarrollo de una línea de ayudas específica para el impulso de las asociaciones musicales, bandas y de las federaciones tras los daños que han sufrido derivados de la crisis sanitaria.

El popular se ha preguntado qué pasaría si en las fiestas patronales o en los desfiles procesionales de esta Semana Santa no hubiese bandas de música. "Cumplen una función importantísima. Desde la formación de las personas en el ámbito musical, a la incorporación de gente joven al estudio musical en todo el territorio, creando un entramado social y cultural único".

Rojas también ha destacado como su labor no solo responde al carácter educativo y cultural que le es innato, sino como trasciende imprimiendo un marcado carácter social "que desgraciadamente no cuenta con el adecuado reconocimiento y, en consecuencia, no es beneficiario del grado de protección que merece".