El PP denuncia que Granada se quede este año sin plan asfáltico

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada denuncia el estado del asfalto en muchas calles de la capital, especialmente las de mayor tránsito, zonas de paso y cargas y descargas de vehículos pesados, que presentan grandes deterioros como hundimientos, grietas, fisuras y deformaciones plásticas, lo que afecta gravemente a la seguridad vial, poniendo en peligro, especialmente, el tránsito de vehículos de dos ruedas.

Así lo ha manifestado esta mañana la concejal del Grupo Municipal del PP Eva Martín, quien ha explicado que esta situación se ha llevado en numerosas ocasiones a las Juntas Municipales de Distrito (JMD),

Comisiones Informativas e, incluso, a los plenos municipales, “hasta donde hemos presentado dos ruegos pidiendo, por una parte, un plan asfáltico para intervenir en aquellas calles que presentan grandes

deterioros, baches, grietas y hundimientos, para que se ejecutara en los meses estivales -principalmente en agosto-, dado que los cortes de tráfico y las molestias por los ruidos ocasionados por esta actuación

afectan a un menor número de ciudadanos, debido a que están de vacaciones”.

Además, ha añadido la edil popular, “el equipo de gobierno socialista, en concreto su portavoz Jacobo Calvo, atendió otro ruego que solicitaba un plan de asfaltado especial de pavimento en las paradas de los

autobuses de transporte urbano que presenta un avanzado estado de deterioro”, dado que es una zona donde el firme soporta mucho estrés, puesto que los autobuses frenan y arrancan constantemente en esta parte de la plataforma.

Martín ha señalado que “desde el año 2019, con el gobierno del Partido Popular, no se ha actuado en las paradas de buses de Granada, cuando pusimos en marcha un plan piloto utilizando un pavimento más

resistente y duradero y menos sensible a las deformaciones plásticas, que ha funcionado muy bien en Cruz del Sur y Camino de Ronda”. Martín ha criticado que “estamos haciendo una labor de oposición seria y

constructiva, utilizando un buen tono en nuestras intervenciones, yendo a lo concreto y a lo que es necesario, en definitiva, siendo útiles, a lo que se nos contesta dando las gracias, reconociendo nuestro trabajo y diciendo que harán las actuaciones, pero luego no se hace absolutamente nada”, y ha afeado que “los dos ruegos que presentamos fueron aceptados por el equipo de gobierno socialista y se comprometieron a ejecutarlo, pero a día de hoy, ya en septiembre, no se ha hecho nada”.

La concejal del PP ha reprochado al alcalde socialista y al concejal de mantenimiento que “desprecian al pleno, que es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos, y muestran su falta de

respeto constante”, por lo que “le pido al equipo de gobierno más seriedad a la hora de realizar sus anuncios, menos afán publicitario y que ejecute lo que promete”.

Eva Martín ha reseñado que Granada necesita más mantenimiento e inversiones públicas, por lo que “exigimos al equipo de gobierno socialista que trabaje con el objetivo de eliminar molestias a la

ciudadanía, porque el deterioro del pavimento en muchas calles granadinas pone en peligro a los ciudadanos”. La edil popular ha informado que “esta actuación es una competencia propia del Ayuntamiento, que tiene que prestarse a la ciudadanía, la cual, como corresponde, paga su impuesto de vehículos, y que siempre ha estado financiada al 100% por el Consistorio a cargo del pliego de obras

de conservación y bacheo de pavimentos municipales”. Sin embargo, “una vez más, la no ejecución este verano del plan asfáltico pone de manifiesto la falta de planificación, la desidia y la apatía de la

concejalía de Mantenimiento”, ha apostillado Martín.

Así, la popular ha vuelto a instar al equipo de gobierno socialista “a que busque la fecha más adecuada para cumplir esta actuación tan urgente y necesaria para la seguridad de los ciudadanos que usan el transporte

público, motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha denunciado “la falta de resolución de los problemas de asfalto en Granada, aunque igualmente ocurre con los problemas de tráfico, de seguridad, de limpieza, de cultura, de mantenimiento…” y ha incidido en que “el alcalde socialista de Granada y su equipo de gobierno no son más que el reflejo de lo que es el PSOE de Pedro Sánchez en España, anuncios, anuncios y anuncios, pero realidad ninguna”.

Luis González ha destacado que “igual que ocurre con este asfalto levantado y esta falta de rigor, de mantenimiento y de compromiso con los ciudadanos, estamos viendo una ciudad cada vez más triste, más deteriorada, más abandonada y más ruinosa” y ha contrapuesto que “Granada es una ciudad que necesita alegría, manteamiento y proyectos, no solo anuncios”.

Así, el edil del PP ha comparado que “el efecto de lo que representa la inexistencia de un plan asfáltico en la ciudad es un reflejo de lo que considera el alcalde socialista de Granada y su equipo de gobierno que

debe ser una ciudad, es decir, deterioro, abandono y pobreza paulatina, algo que ya estamos notando los ciudadanos de Granada”.